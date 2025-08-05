Август без забот: как завершить лето без тревог и сожалений

Август – это время, когда люди стремятся успеть сделать все, что не успели за лето. В результате последний летний месяц превращается в хаотичную и нервную гонку, когда даже выполнение обычных дел не приносит удовлетворения, а оставляет лишь ощущение стресса и тревоги. Как провести остаток лета без сожалений, рассказала психолог Марианна Абравитова.

Чтобы месяц прошел спокойно необходимо правильно распределить нагрузку, советует специалист. Не стоит откладывать важные дела (например, покупки к школе) на последнюю неделю. По словам психолога, для этого можно выделить несколько дней в начале или середине месяца. Это даст возможность распределить оставшееся время на другие дела, уточнила Абравитова. Если же вы переживаете о ремонте, который планировали начать еще в начале лета, — не стоит приступать к нему в августе, даже если он косметический, подчеркнула эксперт. Лучше отложить эти планы до осени или зимы. Лето слишком ценно, чтобы тратить его на ремонтные работы, уточнила психолог, каждый теплый день нужно использовать для отдыха и восстановления сил. И сентябрьский отпуск – не повод для беспокойства, считает Марианна Абравитова.

Главное позволить себе насладиться отдыхом без ощущения вины. По словам психолога, когда мы осознанно уделяем время важным делам, а затем переключаемся на отдых, это помогает избавиться от постоянного напряжения и стресса, пояснила эксперт в интервью Life.ru.

«Лето дано нам для восстановления энергии. Только отдохнув по-настоящему, мы сможем продуктивно вернуться к работе и учебе», – подытожила специалист.

Добавим, что часто люди возвращаются из отпуска с чувством усталости, несмотря на несколько недель вне работы. По словам психологов, одна из главных проблем в том, что человеку кажется, будто бы он отдыхает «неправильно». Это недовольство собой лишает возможности по-настоящему расслабиться.