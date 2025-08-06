Почему внутри пусто и одиноко даже среди людей

Одиночество подкрадывается незаметно. Оно может наступать в переполненной комнате, в любящей семье или на встрече с друзьями. Его тяжело объяснить, но еще труднее — выдержать. Как справиться с чувством одиночества, в беседе с «‎Рамблером» рассказала клинический психолог Мария Воротникова.

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Это состояние очень многогранно. Оно может принимать разные формы и проявляться по-разному. Но важно помнить: одиночество требует внимания, а не подавления. По словам специалиста, существует несколько ключевых форм одиночества, и каждая требует своего подхода.

1. Социальное одиночество: нехватка общения

Это самая очевидная форма одиночества. У человека ограниченный круг общения или он вовсе утратил связь с внешним миром — по причине переезда, развода, смерти близкого или другой изоляции. Иногда такое состояние приходит в зрелом возрасте, когда дети выросли, сменился ритм жизни, и выясняется, что некому позвонить и не с кем провести вечер.

В этом нет ничего странного: мы — социальные существа, и нам действительно важно находиться среди людей Мария Воротникова Психолог

В этом случае важно не поддаться чувству беспомощности. Сохранение и построение связей — это активная работа. Можно начать с малого: записаться на курс, присоединиться к клубу по интересам, волонтерской группе или группе поддержки. Даже слабые связи (например, с бариста в кофейне или с соседом по подъезду) имеют значение — они дают чувство включенности в социальную ткань мира.

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2. Эмоциональное одиночество: контакты без близости

Иногда общение есть, но внутреннего тепла нет. Вы разговариваете, но не чувствуете, что вас действительно слышат. Отношения поверхностны, а болтовня — только о бытовом. Такое состояние особенно тяжело понять и принять, потому что на внешнем уровне все вроде бы в порядке.

В эмоциональном одиночестве контактов достаточно, но в них не хватает глубины и доверия. В этом случае нужно работать над качеством отношений: разбираться, почему возникает эта нехватка, и чем можно наполнить ими ваши связи Мария Воротникова Психолог

Часто это одиночество связано с нарушениями в доверии — травмами, непроговоренными обидами, страхом быть уязвимым. Чтобы выйти из этого состояния, нужно учиться строить более открытые, честные отношения — в первую очередь, перестав скрывать свои чувства, а также проявлять интерес к внутреннему миру другого человека.

3. Экзистенциальное одиночество: ощущение внутренней пустоты

Это, по словам клинического психолога, самая трудно объяснимая форма. Даже при внешнем благополучии возникает чувство оторванности, бессмысленности, пустоты. Оно не связано с количеством людей в окружении и может появиться даже у тех, кто внешне кажется успешным.

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Такое одиночество требует глубокой внутренней работы. Человек должен начать лучше узнавать себя, свои потребности, страхи, желания. Воротникова советует: «Здесь важно развивать умение быть наедине с собой: например, учиться медитировать или вести дневник, чтобы отслеживать внутренние переживания. Станьте для себя хорошим собеседником — тем, кто поддержит и поможет уверенно идти к своим целям».

Экзистенциальное одиночество часто сопровождает периоды кризиса идентичности — смену профессии, утрату роли (например, «мама» после взросления детей), возрастные переходы. Оно поднимает вопрос: кто я, если убрать все внешние идентичности?

Что помогает справиться с чувством одиночества?

1. Легализация чувства

Важно принять от факт, что испытывать одиночество нормально. Это эмоция, как любая другая. Она приходит, указывает на внутренний дефицит, и если ее не игнорировать, а осмысленно с ней взаимодействовать, она становится ресурсом.

2. Физическая активность и структура дня

Даже простые прогулки или регулярный распорядок помогают стабилизировать состояние. Структура и движение включают тело, а значит — и психику.

3. Уход за телом

Забота о теле — это главное проявление любви к себе. Ритуалы, сон, еда, уход — все это укрепляет ощущение собственной опоры, снижает уровень кортизола и повышает уровень дофамина.

4. Проявленность в мире

Создание чего-то — текста, проекта, рисунка, заботы о других — возвращает чувство связи с жизнью. Особенно, если результат вашей деятельности виден и востребован.

5. Работа с терапевтом

Если одиночество хроническое, затяжное, сопровождается тревогой, апатией, бессонницей — это повод обратиться за поддержкой. В терапии можно безопасно разбирать, что мешает выстраивать близость, какие есть блоки и убеждения.

Таким образом, чувство одиночесва может стать переходной зоной, в которой человек учится быть с собой, слышать свои желания, отделять чужое от своего. Оно может быть мучительным, но и созидательным.

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