Почему вы постоянно плачете без причины: ответ психолога

Плач — универсальный язык человеческой уязвимости. Слезы приходят в моменты боли, потерь, радости или сопереживания. Но что делать, когда они появляются, когда ничего критичного не случилось, и почему так происходит? На эти вопросы в беседе с «‎Рамблером» ответила клинический психолог Мария Воротникова.

Слезы без очевидной причины могут оказаться очень важным звоночком о том, что в вашем теле или психике накопился предельный уровень напряжения и боли, который нужно проработать Мария Воротникова Психолог

Эксперт отметила, что за этим могу лежать разные механизмы. О них подробно — ниже.

1. Физиологические причины

Организм человека — это тонкая система, где психика и тело постоянно обмениваются информацией. Слезы могут быть прямым следствием физиологических изменений.

Гормональные колебания. У женщин это особенно заметно в периоды ПМС, беременности, послеродового периода или менопаузы. Эстрогены и прогестерон влияют на эмоциональную регуляцию, и снижение их уровня может вызывать плаксивость.

Недосып. Хронический дефицит сна нарушает работу префронтальной коры и системы эмоциональной регуляции. В результате даже незначительные раздражители могут вызывать бурную реакцию.

Боль и усталость. Даже если она неосознаваема — например, мышечное напряжение или хронический дискомфорт в теле — организм может отвечать на нее эмоциональной разрядкой.

Даже если она неосознаваема — например, мышечное напряжение или хронический дискомфорт в теле — организм может отвечать на нее эмоциональной разрядкой. Авитаминоз. Дефицит витаминов группы В, магния и железа связан с ухудшением настроения и повышенной тревожностью.

2. Психоэмоциональные причины

Чаще всего внезапный плач связан не с телом, а с тем, что накопилось внутри. Осознать их намного сложнее, чем физические, но это реально.

Невысказанные эмоции. Когда вы подавляете злость, страх, обиду или вину, они не исчезают — они остаются в теле. Слезы становятся способом высвобождения того, что не получило выхода в словах или действиях.

Хронический стресс. Слезы могут стать результатом долгого сдерживания. Организм, оказавшись в условиях постоянной тревоги или давления, ищет способ сбросить напряжение. Плач — естественная физиологическая разрядка.

Слезы могут стать результатом долгого сдерживания. Организм, оказавшись в условиях постоянной тревоги или давления, ищет способ сбросить напряжение. Плач — естественная физиологическая разрядка. Психические расстройства. Внезапные эпизоды плача могут быть ранним симптомом тревожного расстройства или депрессии. Особенно если это сопровождается бессонницей, утратой интереса, изменениями аппетита или чувством вины.

Что делать, если вы постоянно плачите без причины?

1. Не запрещайте себе плакать

«В первую очередь, дайте себе поплакать — это естественный механизм самопомощи», — говорит Воротникова. Слезы активируют парасимпатическую нервную систему, способствуют снижению уровня кортизола и расслаблению мышц.

2. Отследите паттерны

«Во-вторых, постарайтесь отследить паттерны — когда это происходит, может быть, после определенных событий или есть временная закономерность», — рекомендует психолог. Это может быть, например, усталость в конце дня, конфликт на работе или чувство одиночества, накатывающее вечером.

3. Проверьте здоровье

Обязательно исключите физиологические причины. Это поможет исключить анемию, гипотиреоз, гормональные сбои и другие состояния.

Свяжитесь с терапевтом и сдайте необходимые анализы Мария Воротникова Психолог

4. Снизьте уровень нагрузки

Не пытайтесь функционировать «как обычно», если чувствуете эмоциональный срыв. «Для самоподдержки естественно снизьте уровень нагрузки, который у вас сейчас сохраняется», — советует Мария Воротникова. Дайте себе время на восстановление.

5. Обратитесь за профессиональной помощью

Если состояние сохраняется дольше двух недель, это требует внимания: «Обратитесь к психологу, если это продолжается дольше 14 дней подряд, а предпринятые меры не помогают, чтобы не пропустить развитие более сложных эмоциональных симптомов», — резюмирует Воротникова.

Подводя итог: слезы могут быть сигналом внутренней перегрузки, нехватки поддержки, эмоциональной изоляции и физиологических отклонений. Иногда они являются способом телесного бессознательного сказать: «мне тяжело». И важно вовремя услышать это послание.

Не игнорируйте их, а отнестись к себе с заботой: разберитесь в причинах, наладьте контакт с телом, дайте себе передышку и — при необходимости — не бойтесь попросить помощи. Чувства, если дать им место, проходят. А за ними, как правило, открывается пространство для новых, более устойчивых состояний.

