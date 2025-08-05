Эмоциональные ловушки после разрыва, в которые легко попасть

Разрыв отношений — это всегда больно, даже если решение было здравым, своевременным, уважительным по отношению к обоим партнерам и обоюдным. В такой момент особенно велик риск совершить эмоциональные ошибки, которые только усугубят страдания. Важно не впасть в разрушительное поведение, а выбрать курс на восстановление. Психолог Радмила Бакирова предупреждает: есть действия, которые кажутся естественными, но в действительности тормозят процесс исцеления.

Превращать соцсети в хронику страданий

Слезы и душераздирающие ролики, тонкие (и не очень) намеки, цитаты о предательстве — все это может приносить минутное облегчение, но создает зависимость от чужой реакции.

«Соцсети — не лучший способ пережить расставание: вы не двигаетесь вперед, а транслируете боль бесконечно, залипаете в ней. Лучше сделать цифровой перерыв — это даст больше, чем сотня жалоб в сторис», — утверждает эксперт.

Пытаться «договориться» о любви

Когда человек уходит, мы часто пытаемся его убедить остаться — разговорами, мольбами, манипуляциями. Но любовь — не контракт, и вернуть чувства переговорами невозможно. Это лишь продлевает агонию и мешает принять очевидное: все закончилось.

Немедленно вступать в новые отношения

Идея «выбить клин клином» только звучит соблазнительно, но на деле вы приносите в новое общение старую боль.

«Партнер становится не человеком, а обезболивающим — и рано или поздно это скажется. Кроме того, лечить живым и ни в чем не повинным человеком свои страдания не так чтобы честно. Позвольте себе прожить потерю и отгоревать ее честно, без фальшивых заменителей», — советует психолог.

Обвинять только себя (или только его)

Рефлексия — это полезно. Самобичевание — нет, оно только делает хуже и больнее. Истина всегда сложнее: в любых отношениях два человека, и каждый вносит свой вклад. Разбор ошибок должен быть честным и конструктивным, а не превращаться в пытку совестью.

Держать боль в себе

Играть в героическое «все хорошо, прекрасная маркиза» — тоже довольно плохая стратегия. Подавленные эмоции обязательно выйдут наружу — в теле, психике или поведении. Плачьте, разговаривайте с друзьями, идите к психологу — расставание заслуживает того, чтобы его прожили, а не замяли.