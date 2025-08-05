Выяснилось, как тестостерон влияет на щедрость и самооценку мужчин

Известно, как сильно гормональный фон влияет на физические функции, поведение и психическое благополучие человека. Междисциплинарная исследовательская группа Гонконгского политехнического университета (PolyU) сосредоточилась на тестостероне и его роли в работе мужского мозга.

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Связь между уровнем тестостерона и различными поведенческими чертами изучают в психологических экспериментах с участием молодых мужчин, части из них вводят тестостерон, остальные получают плацебо.

Высокий тестостерон может привести к усилению эгоизма

Первое исследование, опубликованное в PNAS, оценивало, как тестостерон влияет на социально-экономическое поведение. Под контролем фМРТ его участники выбирали между выгодой только для себя и для других.

Результаты показали, что экзогенное введение тестостерона подавляет щедрость, особенно при взаимодействии с более далекими людьми. Кроме того, данные фМРТ показали, что более высокий уровень тестостерона снижает нейронную активность в височно-теменном узле — области мозга, связанной с социальным познанием.

«Роль гормонов в человеческом познании — это растущая область исследований в психологии и нейробиологии. Благодаря передовым технологиям нейровизуализации нам удалось сделать новые открытия в этой сфере. Однако ключевые вопросы остаются, например, как тестостерон влияет на экономическое принятие решений или как гормон стресса кортизол формирует социальные предпочтения, такие как альтруистическое поведение», — пояснил профессор Инь У с кафедры прикладных социальных наук PolyU.

Повышение уровня тестостерона способствует обновлению ситуативной самооценки

В новом исследовании в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging изучалась связь тестостерона с ситуативной самооценкой (SSE) — мгновенным чувством собственной значимости и воспринимаемым социальным статусом. В этом случае самоотчеты участников о своей SSE и восприятии других обрабатывались методами вычислительного моделирования.

Стабильно низкая SSE может порождать аномальное поведение и повышать риск психических расстройств. С клинической точки зрения низкая SSE у пациентов с шизофренией также связана с повышенной аутоагрессией.

Эксперимент показал, что введение тестостерона может усилить обновление SSE и смягчить такое поведение.

Заместительная терапия тестостероном не получила широкого распространения — она эффективна в коррекции поведенческих нарушений, но длительное применение гормона может повлечь побочные эффекты. Новое исследование показало, что и разовая доза дает свои плоды, особенно в позитивной социальной среде.

«Совмещая вычислительное моделирование с поведенческой фармакологией, мы раскрыли психологические механизмы, посредством которых тестостерон влияет на сложные социальные процессы. Мы полагаем, что эти результаты могут помочь государственным организациям в разработке стратегий общественного здравоохранения, направленных на создание позитивной среды в сообществах и укрепление психического здоровья», — подчеркнул профессор У.

Сейчас его команда сотрудничает с кафедрой авиационной и аэрокосмической инженерии PolyU, изучая влияние гормонов на летные навыки пилотов и лежащие в основе этого механизмы мозга, чтобы помочь авиакомпаниям разработать эффективные стратегии набора и обучения курсантов.