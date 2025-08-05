Что такое медийный кризис и как его избежать

Возрастные и личностные трудности помогают людям расти и развиваться. Недавно появился новый вид кризиса - медийный, который связан с влиянием социальных сетей и средств массовой информации. Он возникает из-за постоянного сравнения реальной жизни с образами успеха, представленными в медиа. Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала, как найти себя и сохранить свою индивидуальность.

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Что такое медийный кризис?

Медийный кризис - это состояние неудовлетворенности собой и своей жизнью, вызванное постоянным наблюдением за чужими успехами. Мы начинаем сомневаться в своем внешнем виде, отношениях, работе и отдыхе, сравнивая их с идеализированными картинками из интернета.

"Представьте вполне довольную собой девушку. У нее есть все, что она хотела бы иметь. Но, наблюдая за тем, как живут подруги и селебрити, её может перестать устраивать форма собственного носа, тип фигуры, цвет волос или молодой человек, который редко дарит цветы или дорогие украшения. Потом окажется, что любимая профессия приносит мало денег и возможностей, а локацию отпуска "стыдно" выкладывать на всеобщее обозрение. Обращая пристальное внимание на несоответствие "важным" атрибутам псевдоуспеха, девушка перестаёт придавать значение личному выбору и всё больше углубляется в недовольство собой и своей жизнью, а также самокритику и обвинения", - отметила психолог.

Самоценность - это внутреннее осознание своей ценности независимо от внешних факторов. Она формируется из наших уникальных черт, опыта, чувств и поступков. Понимание своей индивидуальности помогает избежать негативного влияния медийного кризиса. Специалист назвала пять простых шагов к достижению внутренней гармонии.

Найти свои приоритеты

Избежать кризиса и его осложнений, которые мешают жить с удовольствием, непросто, но возможно. Сперва определите, что для вас действительно важно. Подумайте, что делает вас счастливым и удовлетворенным. Не пытайтесь соответствовать ожиданиям общества.

Перестаньте сравнивать себя с другими

Откажитесь от самокритики и перестаньте сравнивать себя с другими людьми. Каждый человек уникален. Нет смысла искать свою копию среди окружающих. Вместо этого лучше сосредоточиться на уроках и опыте. Если чувствуете потребность в переменах - меняйтесь, но сохраняя верность самому себе.

Примите ошибки и успехи

Жизнь - это череда выборов и принятие их последствий. Нельзя заранее предугадать, успехом или провалом обернется то или иное действие. Но все события в нашей жизни важны. Ошибки дают возможность учиться, а маленькие победы укрепляют уверенность в себе.

Развивайте личную осознанность

Если все время представлять, как здорово, например, заниматься верховой ездой и ничего для этого не делать - успеха достичь не получится. Практика и реальные действия важнее фантазий. Живите настоящим, осознавая каждое свое решение.

Берите ответственность за свою жизнь

Наблюдение за чужим успехом и бесплодные фантазии могут обернуться утратой контакта с реальностью, другими людьми и самим собой. Избегайте бесконечного марафона за призрачной "нормой". Выберите собственный ритм движения вперед, наслаждайтесь процессом и будьте довольны своими решениями. И помните, преодоление медийного кризиса возможно благодаря развитию внутренней уверенности и осознанному отношению к жизни.

"Люди довольно много времени проводят в интернете и уже привыкли к глянцевым картинкам "успешной" жизни, мотивационным цитатам и советам "экспертов". Важно помнить, что все это не более чем информационный шум, который не имеет ничего общего с реальностью. Чаще прислушивайтесь к себе и своим истинным желаниям - будет непросто, но именно это сможет сделать вас счастливым", - подчеркнула Екатерина Игонина.

Справка "РГ"

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.