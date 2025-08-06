Врач оценил влияние увеличения пениса на секс

Уролог Хилтон Монтейру заявил, что некоторые мужчины решаются на увеличение пениса, поскольку надеются на улучшение качества секса. В разговоре с изданием Metropoles он оценил влияние этой процедуры на половую жизнь, а также предупредил о ее опасных осложнениях.

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«Увеличение пениса не влияет напрямую на твердость или продолжительность эрекции. Однако сексуальная активность может улучшиться косвенно за счет повышения уверенности в себе, снижения тревожности и улучшения восприятия собственного тела», — пояснил Монтейру.

Однако это, по словам специалиста, касается только тех мужчин, у которых не возникло никаких осложнений. Дело в том, что после процедуры могут появиться фимоз и парафимоз, при которых головку пениса трудно обнажить. Кроме того, иногда возникают пониженная чувствительность, ишемия полового члена и некроз тканей, заключил врач.

Ранее сексолог Эстер Перель раскрыла основную причину измен. По ее словам, это происходит из-за эротического спада в отношениях.