Перечислены неочевидные техники мастурбации для женщин

Эксперты просветительского секс-проекта OMGYES подсказали женщинам неочевидные техники мастурбации. Список приводит издание Metro.

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В частности, специалисты посоветовали женщинам попробовать технику под названием «сэндвич».

«Одна пара ваших пальцев внутри оказывает давление на точку G снизу вверх, а другая рука располагается снаружи, над линией роста лобковых волос, и давит вниз на пальцы внутри», — объяснили эксперты ее принцип.

Они также уточнили, что нужно постараться как бы соединить пальцы, находящиеся внутри и снаружи, а затем начать делать ими пульсирующие движения.

Следующий способ, которые порекомендовали специалисты, — натяжение.

«Сложите два пальца изнутри небольшим крючком, надавливая на верхнюю стенку влагалища, а затем осторожно потяните их к входу во влагалище, как будто пытаетесь зацепить ими лобковую кость. Представьте, что вы сгибаете пальцы внутрь, словно подзываете кого-то. Если вам нравится, не стесняйтесь тянуть чуть сильнее», — отметили эксперты.

Третья техника, которую специалисты посоветовали женщинам, называется «ходьба». Ее суть заключается в том, что два пальца поочередно надавливают на точку G.

«Представьте, что танцуете лунную походку, при которой ноги не отрываются от пола. Как только один палец заканчивает взмах, другой уже начнет следующий», — говорят специалисты.

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