Названа причина, из-за которой 20% россиян испытывают стресс

Почти каждый пятый житель России (20%) испытывает стресс, раздражение или тревогу при получении незапланированных звонков. Такой вывод следует из исследования сервиса «МТС Секретарь», копия которого имеется в распоряжении редакции издания «Газета.Ru». Согласно данным аналитиков, женщины более подвержены негативным эмоциям в таких ситуациях: на них приходится 70% от всех россиян, испытывающих стресс от внезапных вызовов.

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Главным триггером для респондентов является неизвестность цели звонка. Многие воспринимают неожиданный вызов как вторжение в личное пространство и нарушение эмоционального комфорта.

Проблема также приводит к реальным конфликтам. Каждый пятый опрошенный сталкивался с ссорами из-за пропущенного звонка. Среди тех, кто испытывает дискомфорт от звонков, эта цифра еще выше — каждый четвертый. Треть из тех, кто столкнулся с негативными последствиями, сообщили, что игнорирование вызова привело к ссоре со звонившим. Кроме того, около 10% респондентов признались, что часто испытывают чувство вины за пропущенный звонок.

Как показало исследование, ключевым запросом аудитории является возможность заранее понимать тему предстоящего разговора, что позволило бы снизить тревожность. Также отмечается интерес к функциям, дающим больше контроля над коммуникацией, например, к невидимому чтению сообщений.

В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающие в городах с населением более 500 тыс. человек.