Как йога-нидра может помочь расслабиться

Йога-нидра — это практика, которая помогает достичь глубокого расслабления и состояния осознанного сна. В ней сочетаются элементы асан, пранаямы и положения шавасаны, которое обычно выполняется в конце занятия. Проще говоря, вы лежите с закрытыми глазами и максимально расслабляете ум и тело.

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Теоретиком йога-нидры был мастер Свами Сатьянанда Сарасвати. Он разработал этот метод, чтобы помочь телу избавиться от напряжения. Вдохновением для него послужила тантрическая традиция ньясы, которая позволяет концентрироваться на отдельных частях тела и внушать божественное сознание.

Мастер понимал, что сон не является состоянием полной бессознательности. Он писал в своей книге «Йога-нидра»:

«Когда вы спите, сознание бодрствует и полностью внимательно к внешним ситуациям. Я обнаружил, что, тренируя ум, можно использовать это состояние».

Ключевым моментом в йога-нидре является сохранение осознанности, не погружаясь в сон и не теряя связи с реальностью. Это система работы со всеми частями нашего сознания, включая бессознательное.

В книге «Йога-нидра» также объясняются результаты анализа влияния практики на мозговые волны. Выяснилось, что помимо альфа-волн, характеризующих сознательное состояние, существуют тета-волны — бессознательная деятельность, и дельта-волны, то есть волны глубокого сна. Поэтому йога-нидра, помимо спокойствия и расслабления, имеет те же преимущества, что и спокойный сон — и это научно доказано.

Практика йога-нидры требует расслабления ума, и ее нельзя практиковать самостоятельно, ее проводит мастер. Из положения шавасаны мы начинаем с повторения намерения, которое называется санкальпа. Затем сознательная мысль направляется на отдельные части тела. Это называется вращением сознания. Концентрация на отдельных частях тела позволяет повысить осознанность, вызвать физическое расслабление и освободить нервные пути от мозга к телу. Продолжаем фокусироваться на дыхании, которое «прикрепляет» тело к земле. После мы делаем паузу на несколько минут в тишине — настоящий йогический сон.

Йога-нидра — это метод истинного расслабления, которое отличается от расслабления, например, от чтения книги. Ее можно практиковать в любое время дня или вечером перед сном. Правда, тут есть «риск» заснуть, слушая направляющий голос.

Преимущества йога-нидры