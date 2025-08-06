Психотерапевт объяснил популярность транквилизаторов

Психотерапевт Александр Колмановский в разговоре с НСН обратил внимание на рост числа людей, ощущающих повышенную тревожность.

Опасности в транквилизаторах никакой нет, неприятность связана лишь с тем, что все большее число людей находятся в нервном состоянии, ощущая повышенную тревожность, заявил в беседе с НСН психотерапевт Александр Колмановский.

За первые шесть месяцев 2025 года объем проданных транквилизаторов и антидепрессантов на российском рынке вырос в денежном эквиваленте на 16,9% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и достиг 4,6 млрд рублей, сообщила компания RNC Pharma. Набольшее число потребителей таких препаратов проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Колмановский отметил, что рост продаж транквилизаторов и антидепрессантов обусловлен выросшим напряжением в обществе.

«Рост продаж транквилизаторов и антидепрессантов обусловлен меняющимся состоянием людей. Сейчас напряжение в обществе возросло, люди гораздо сильнее нервничают и чаще обращаются за помощью к психиатрам. Опасности в транквилизаторах никакой нет, неприятность связана лишь с тем, что все большее число людей находятся в нервном состоянии, ощущая повышенную тревожность. Это обращает на себя внимание», - пояснил специалист.

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