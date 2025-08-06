Исследование показало, как ругательства родителей влияют на детей

Новое исследование показало, что у детей, подвергшихся словесному насилию, во взрослом возрасте более вероятно ухудшение психического здоровья. Анализ показывает, что долгосрочный ущерб здоровью может быть даже серьезнее, чем у детей, подвергающихся физическому насилию.

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Исследование показало, что родители, которые высмеивают, угрожают или унижают своих детей, рискуют на 64% повысить вероятность того, что у тех будет плохое психическое здоровье во взрослом возрасте, отмечает The Guardian.

Исследование также показало, что количество случаев физического насилия среди участников исследования со временем уменьшилось, в то время как количество словесных оскорблений увеличилось.

В исследовании, опубликованном в BMJ Open, были собраны данные о 20 687 взрослых людях из семи исследований, опубликованных в период с 2012 по 2024 год.

В ходе исследований использовались все включенные вопросы о физическом и словесном насилии в детстве с использованием, в частности, шкалы психического благополучия Уорика-Эдинбурга для измерения индивидуальных и комбинированных компонентов психического благополучия взрослых.

В течение двух недель участников спрашивали об их психическом благополучии, и в ответах присваивалась оценка, позволяющая определить, было ли у участника низкое или высокое чувство психического благополучия.

Согласно анализу результатов, в то время как физическое насилие было связано с 52%-м увеличением вероятности того, что человек будет испытывать низкое психическое благополучие во взрослом возрасте, словесные оскорбления были связаны с несколько более высокой вероятностью - 64%.

Анализ также показал, что даже в тех случаях, когда физическое насилие было частью детского опыта человека, участники, которые также подвергались словесным оскорблениям, сталкивались с дополнительными рисками, пишет The Guardian. Распространенность низкого психического благополучия среди тех, кто не сталкивался с жестоким обращением, составила 16%, увеличившись до 22,5% в случае физического насилия, 24% в случае словесных оскорблений и 29% как в случае физического, так и словесного насилия.

Кроме того, распространенность физического насилия снизилась вдвое - примерно с 20% среди тех, кто родился в период с 1950 по 1979 год, до 10% среди участников, родившихся в 2000 году или после этой даты. Однако распространенность словесных оскорблений возросла с 12% среди тех, кто родился до 1950 года, до примерно 20% среди тех, кто родился в 2000 году или позже.

Эти результаты дополняют предыдущие исследования, которые показали, что словесные оскорбления в детстве были связаны с более высоким риском членовредительства, употребления наркотиков и попадания в тюрьму.

«Наше исследование показывает, что оскорбительные высказывания в адрес детей могут иметь долгосрочные последствия для психического здоровья, по меньшей мере такие же серьезные, как и те, которые связаны с физическим насилием, — комментирует профессор Марк Беллис из Ливерпульского университета Джона Мурса, ведущий автор исследования. — Не менее тревожной является тенденция, наблюдавшаяся в течение периода исследования, когда физическое насилие снизилось, но словесные оскорбления возросли... что потенциально компенсирует улучшение психического здоровья, которого мы могли бы ожидать от снижения подверженности физическому вреду».

Авторы исследования признали его ограниченность, а именно то, что они не смогли оценить серьезность ни одного из видов жестокого обращения, а также причины этих тенденций в изменении распространенности физического и словесного насилия.

«Хотя в этом исследовании не рассматриваются причины этих тенденций, жизненно важно, чтобы мы не просто заменяли одну форму детской травмы другой, — добавил Марк Беллис. — Вот почему мы должны не просто указывать родителям, чего не следует делать, а вместо этого предлагать четкую практическую поддержку и рекомендации, которые позволят им воспитывать своих детей в здоровых, заботливых отношениях».

Анализ также показал, что участники, родившиеся в 2000 году или позже, имели более высокую вероятность общего низкого психического благополучия, при этом мужчины чаще сообщали, что никогда или редко не чувствовали оптимизма, полезности или близости с людьми, в то время как женщины чаще сообщали, что никогда или редко не чувствовали себя расслабленными.

Джессика Бонди, основательница благотворительной организации Words Matter, цель которой - положить конец детским словесным оскорблениям, сказала, что исследование подтвердило, что “слова могут глубоко ранить и оказывать длительное воздействие на психическое здоровье и развитие ребенка”.

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