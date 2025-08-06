Как проживать сложные чувства, не замалчивая их и не разрушая себя? Один из самых мягких и действенных способов — искусство. Оно дает эмоциям форму, помогает отпустить внутреннее напряжение и восстановить баланс.

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О том, почему именно женщины особенно остро нуждаются в таком «эмоциональном выходе» — и как с этим работает современное искусство, — мы поговорили с Мариной Звягинцевой, известным паблик-арт художником, чьи работы находятся на стыке искусства и психологии.

Почему женщины особенно остро нуждаются в творчестве

Женская эмоциональность — не слабость, а особенность. Мы острее воспринимаем происходящее, тоньше чувствуем, сильнее вовлекаемся в отношения и задачи. При этом часто вынуждены сдерживать себя: заботиться, адаптироваться, лавировать между личным и общественным. Эмоции копятся, но выражать их открыто в обществе не принято. Многие женщины стесняются идтик психологу, даже когда испытывают сильный внутренний дискомфорт.

«Чувства остаются внутри, но подсознательно женщина продолжает искать способ их проживания. В такие моменты мы обращаемся к искусству, которое становится той самой безопасной территорией, где можно быть настоящей, выразить себя, не объясняя. Неслучайно на выставках, мастер-классах и арт-перформансах чаще всего именно женщины — потому что им особенно важно находить баланс между внутренней чувствительностью и внешним напряжением», — говорит Марина.

Как искусство помогает проживать эмоции

Искусство помогает отпустить контроль

Мы живем в мире, где быть «собранной» и «все контролировать» стало нормой. Женщины особенно часто стараются держать под контролем не только дела, но и собственные чувства. Но эмоции — не алгоритм, который можно задать и выключить по команде. Они — как море или ветер: их невозможно контролировать, их можно только прожить.

«Именно в этом искусство дает большую свободу. Оно помогает безопасно прожить сильные чувства, не разрушая себя или других. Не кричать в подушку, а нарисовать тревогу. Не сдерживать раздражение, а вылепить его. Это экологичный способ выпустить то, что копится внутри», — поясняет эксперт.

Искусство активирует ресурсы мозга — и буквально лечит

Секрет терапевтического действия искусства — в нейрофизиологии. Когда мы создаем или даже просто воспринимаем эстетичный образ, в мозгу активируются зоны, связанные с радостью, удовольствием и чувством безопасности. Те же, что включаются при еде, влюбленности или поддержке близких.

Нейроэстетика показывает: в момент эстетического переживания работает не только зрительная кора, но и лимбическая система (эмоции), и префронтальная кора (размышления, внимание). В результате выделяется дофамин — гормон мотивации, радости и интереса. Искусство становится естественным антидепрессантом: мягким, но сильным.

Искусство возвращает в настоящий момент через диссонанс

Особенно ярко это проявляется в уличном искусстве. Марина:

«Паблик-арт-объекты часто вызывают удивление, легкое недоумение, они "не до конца понятны" — и именно в этом их сила. Этот когнитивный диссонанс — легкий сбой восприятия — заставляет остановиться, задуматься, прислушаться к себе».

Когда объект называется, например, «печалью» или «надеждой», а выглядит иначе, чем мы ожидали, — мозг начинает работать. Это и есть возвращение в настоящий момент.

Искусство будит внутреннего ребенка

Детям играть легко — для них это естественно. Взрослым же часто приходится преодолевать внутренние барьеры, чтобы снова позволить себе что-то «бессмысленное». Но именно это нас спасает. Игра. Спонтанность. Радость без причины. Даже существует направление в искусстве — playful art, которое включает игру как часть взаимодействия зрителя с искусством.

«Когда вы выбрасываете символический "камень злости", делаете коллаж из обрывков или рисуете интуитивно, без цели — вы будто даете себе разрешение снова быть живой. Без оценок. Без правил. Просто почувствовать, отпустить, вздохнуть глубже», — говорит художница.

Искусство дает ощущение своего места в городе

В большом городе легко потеряться. Среди машин, офисов, шума и плотной застройки человек превращается в «функцию». Мы живем среди бетонных коробок, но не чувствуем, что принадлежим этому месту.

«Когда появляется искусство в общественном пространстве — все меняется. Яркий фрагмент стены, необычная скульптура или инсталляция из современных материалов, выразительная деталь — и город вдруг становится соразмерным человеку. Это возвращает ощущение: "я есть и что-то чувствую". И это тоже — форма заботы о себе», — считает Марина.

Как включить творчество в свою жизнь: рекомендации от Марины Звягинцевой

Упакуйте эмоции в форму

«Почувствовали тревогу или обиду? Попробуйте изобразить, как они выглядят. Цвет, фактура, форма. У любой эмоции появляется "тело", когда вы ее визуализируете. А значит — вы берете над ней управление. Это может быть просто пятно краски или собранная из упаковок инсталляция. Главное — зафиксировать и вынести из себя», — поясняет Марина.

Так, во время пандемии художница создала серию арт-объектов «Упаковка эмоций»: она окрашивала в авторской технике «биотипия» в разных цветах упаковки от съеденных и выпитых продуктов — от тревожно-красных до солнечно-желтых, проживая через это ограничения, одиночество, усталость и постепенно возвращаясь к надежде и радости.

Посещайте уличные арт-пространства

Даже простая прогулка по району с открытыми глазами — уже форма арт-терапии. Марина:

«Уличное искусство — это визуальный якорь, который запускает эмоции, пробуждает внимание и возвращает чувствительность. Присмотритесь к тому, что происходит на фасадах, остановках, в арках домов — искусство рядом, и оно работает даже без слов».

Не бойтесь «некрасивого»

Творчество — не про результат, а про процесс.

«Не нужно уметь "красиво". Позвольте себе рисовать неровно, лепить коряво, мять, пачкать, клеить без правил. Чем меньше контроля — тем больше освобождения. Важно не то, что получилось, а те эмоции, что вы отпустили в процессе», — считает художница.

Замечайте красоту в повседневном

Красота — это точка опоры.