Психолог предупредил о популярных ошибках в сексе в новых отношениях

Первый секс с новым человеком — это обычно значит много ожиданий, волнения, неловкостей и надежда на «химию». Но именно на этом этапе люди чаще всего спотыкаются — не из-за несовместимости, а из-за торопливости, шаблонов и неумения слушать не только тело, но и друг друга. Первый секс с новым человеком может быть разным — смешным, страстным, странным, немного неловким. Но если он прожит с вниманием, открытостью и уважением — он становится началом настоящей близости, а не просто эпизодом. Психолог Радмила Бакирова рассказала о типичных ошибках этой непростой и волнующей ситуации — и как их избежать.

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Играть идеального любовника по сценарию

Мы слишком стараемся понравиться: заученные движения, реплики из кино, чрезмерная активность. Но секс — не кастинг.

«Люди чувствуют, когда рядом с ними не живой человек, а перформанс, калька со стереотипа. Настоящее возбуждение — это контакт, искренность, внимание, а не спектакль на троечку с амбициями на "Оскар"», — утверждает эксперт.

Ожидать, что партнер угадает все без слов

Сексуальная телепатия — это очень красивая сказка. И очень нереальная. Особенно на старте. Если вы не говорите, что приятно, что некомфортно, где граница и что особенно заводит — ждите недоразумений. Чем яснее вы обозначаете свои желания, тем выше шанс, что оба останетесь довольны. Это не сухой инструктаж, а приглашение к танцу, где важно говорить обо всем.

Слишком быстрое или слишком медленное сближение

Иногда мы торопим события — из страха потерять интерес партнера. Или наоборот — слишком долго тянем, боясь выглядеть «доступными».

«И то, и другое может убить хрупкую искру. Идеальный ритм — когда вы оба эмоционально и физически готовы. Не потому, что вы прочли умные советы в глянцевом журнале, а потому что этого хочется обоим», — говорит психолог.

Перенос старого опыта на нового человека

Не стоит воспринимать нового партнера как замену прежнего. Даже если в прошлом отношения были страстными — это был другой человек, с другим телом, темпераментом, чувством ритма и эмпатией. Попытка повторить прежние приемы может не только не сработать, но и поставить барьер. Начинайте как с чистого листа — с интересом, наблюдательностью, без сравнений.

Игнорировать невербальные сигналы

Тело говорит — если его слушать. Задержка дыхания, напряженность, дрожь, отстраненность — все это важные маркеры. Мы часто слишком увлечены собой, чтобы заметить, что партнеру явно не по себе. Или наоборот — не видим, что человек хочет большего, но стесняется сказать. Секс — это не только физика, но и язык, доступный тем, кто внимателен.

Не позаботиться о контексте и безопасности

Поспешный секс в неудобной обстановке, без защиты и уважения к личным границам — прямой путь к разочарованию. Не нужно превращать близость в спонтанное шоу, если вам обоим тревожно, холодно (или голодно, так тоже бывает), неудобно или нечем воспользоваться для контрацепции. Уважение к телу партнера — лучшая прелюдия.

Стесняться своей уязвимости

Обнаженное тело — не так страшно, как оголенные эмоции. Мы боимся показаться неидеальными, смешными, неумелыми — и закрываемся. Но именно в этой легкой неловкости, в открытом взгляде, в честном волнении рождается настоящая близость. И уязвимость в ней — не слабость, а признак силы и искренности.