Найдена оптимальная степень приукрашивания фото в соцсетях

Попытки улучшить себя на фото в соцсети и честное признание в этом могут повлечь непредвиденные социальные последствия для пользователей, которые увлекаются приукрашиванием своих портретов.

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В Лаборатории внимания и социального познания Университета Макгилла провели исследование восприятия фотографий в соцсетях в зависимости от степени их редактирования. Его результаты напечатаны в журнале Current Psychology.

Для эксперимента взяли 300 фотографий 60 женщин и в разной мере (от 0 до 100% с шагом в 25%) применили к ним фильтры красоты в популярном приложении для соцсетей. Затем половину случайным образом пометили как «отредактированные», а остальные — как «неотредактированные», независимо от степени редактирования.

Изображения показали 76 студентам и попросили оценить привлекательность героини фото, а также представить ее социальную жизнь и некоторые особенности характера.

«Мы обнаружили, что с увеличением степени редактирования фотографии люди на них кажутся более привлекательными и имеющими более широкий круг общения — но за счет того, что их также считают менее надежными друзьями и менее приятными в общении, — рассказала постдокторант лаборатории Сара МакКракин. — Наличие метки "отредактировано" на фото не повлияло на оценки привлекательности, но снизило оценки качества дружбы и удовольствия от общения».

Предыдущие исследования редактирования фото в основном фокусировались на потенциальном влиянии измененных изображений на зрителей, например, снижении самооценки или удовлетворенности телом. Это одно из первых исследований, изучающих восприятие тех, кто выкладывает такие фото. Кроме того, раскрыты непредвиденные социальные последствия предупреждающих меток на измененных фотографиях, необходимость которых все чаще обсуждается публично.

Выяснилось также, что есть оптимальная степень редактирования фото, после которой человек на нем начинает восприниматься как менее привлекательный.

«Средний уровень редактирования привел к наивысшим оценкам привлекательности, тогда как максимальная степень редактирования оценивалась примерно так же, как и минимальная», — пояснила МакКракин.

По ее словам, предполагается расширение базы участников исследования, чтобы лучше понять восприятие улучшенных фотографий с учетом различных характеристик, таких как возраст, личные привычки редактирования фото и отношение к редактированию изображений.