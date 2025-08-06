Ученые выяснили, какие черты характера люди считают «крутыми»

Слово «крутой» стало повсеместным — от Лагоса до Кейптауна, от Сантьяго до Сеула. Мы слышим его в музыке, моде, социальных сетях и когда описываем определенных людей. Но что на самом деле делает человека крутым?

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В недавнем исследовании, вышедшем в Journal of Experimental Psychology, специалисты по маркетингу, опросили почти 6000 человек из 12 стран. Это помогло выяснить, чем крутость отличается от общей привлекательности или нравственности.

Данные показали, что понятие «крутости» человека во всем мире связано с шестью чертами: крутые люди, как правило, экстравертны, ищут удовольствия, авантюрны, открыты новым впечатлениям, обладают влиянием и независимы.

Эти ответы разрешают давний спор о том, что сегодня значит быть крутым. Предыдущие работы о крутости добавляли к ней еще и эмоциональную сдержанность: быть спокойным и невозмутимым считалось признаком самоконтроля и мастерства.

Тем не менее, новое исследование показывает, что крутость сегодня ассоциируется именно с определенным психологическим профилем: люди, которые делают все по-своему, открыты новым впечатлениям и стремятся к новым ощущениям, считаются крутыми по всему миру — от США до Южной Кореи, от Испании до Южной Африки.

Хотя крутость пересекается с добротой, она не стала ее синонимом. Быть добрым, спокойным, традиционным, заботящимся о безопасности и ответственно относится к понятию «хорошести» больше, чем к «крутости». Некоторые «крутые» черты, такие как экстраверсия и гедонизм, не обязательно «хорошие».

«Один из самых увлекательных аспектов исследования — это то, насколько последовательно значение крутости было во всех культурах. Даже в странах с очень разными традициями и ценностями крутость находилась в единстве. В Южной Африке, например, крутость особенно отличается от доброты: там гедонизм и независимость круты, но не обязательно хороши», — пишет Тодд Пеццути, доцент Школы бизнеса Университета Адольфо Ибаньеса (Чили), первый автор исследования, в Conversation.

Нигерия была единственной страной, где независимость не была присуща крутым людям. В отличие от других стран, здесь крутость часто интерпретировалась как доброта. Это может отражать культурные ценности, где большая важность придается сообществу и коллективной идентичности.Факт, что многие культуры согласны с тем, что делает человека крутым, говорит о том, что «крутость», возможно, служит общей социальной функцией. Черты, делающие людей крутыми, могут помочь им попробовать что-то новое, продвигать новые стили и моду, влиять на других. Это своего рода культурный статус, награда за смелость, открытость и инновации.