Как мужчины становятся подкаблучниками и почему их зря недооценивают

День подкаблучника отмечается в мире 6 августа. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, откуда берутся мужчины с таким характером и какие они в отношениях.

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Как мужчина становится подкаблучником

Модель поведения подкаблучника у мужчины начинает формироваться еще в детстве. Все из-за особенностей родительского воспитания, считает психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова:

Нередко мужчины желают быть в подчинении у женщины, потому что видят деспотичное поведение матери и слабоволие отца, который потакает всем ее просьбам. Далее в сознательной жизни такие мальчики перенимают характер папы, и становятся очень податливыми и мягкотелыми.

Однако бывает и обратная ситуация, когда деспотичным характером отличается именно отец. Если он контролирует каждый шаг ребенка и оказывает психологическое давление, это в последствии отражается на его характере. Мальчик из-за постоянного нахождения под гнетом отца становится более похожим на мать — мягким и послушным. Он не может решить что-то за женщину, потому что в целом не умеет отстаивать себя.

Матери-одиночки тоже рискуют неосознанно воспитать мужчину-подкаблучника, потому что будут стараться компенсировать потребность в любви, которую их дети не получили от отца.

Когда мальчик растет в окружении мягких женщин (мамы, бабушки, тети, сестры) и у них складываются доверительные близкие отношения, становясь мужчиной, он хочет заботиться о женщинах, стремится прислушиваться к желаниям и уважать их. Он становится безотказным по отношению к противоположному полу, потому что воспитывался в такой среде, — объяснила психотерапевт.

Подкаблучники на работе и в отношениях

По мнению психиатра, подкаблучники — вовсе не «слабаки» по жизни, как считают многие. Считать, что такие мужчины ни на что не способны — ошибка.

Наоборот, такие люди могут быть большими руководителями, занимать высокие должности и управлять большим количеством людей. На работе о них могут отзываться, как о сильных, мужественных и смелых людях, но дома они превращаются в податливых и мягких мужей, которые ценят свою супругу больше всего на свете, — рассказала Жесткова.

По этой причине браки с такими мужчинами особенно крепки и редко дают трещину, подчеркнула специалист.

Более устойчивые и крепкие союзы, которые выдерживают проверку временем, создаются именно с мужчиной-подкаблучником. В таких парах главенствующее положение занимает жена, но она не давит и не командует, не оставляя право голоса мужчине, как принято думать, она мягко руководит. Такие семьи более здоровые и счастливые, потому что там, где счастлива женщина, счастлив и мужчина, — уверена психиатр.

Мужчина-подкаблучник в сексе

При этом ошибочно полагать, что у мужчин, которые во всем угождают своей второй половинке, сниженное либидо и они пассивны в сексуальной жизни, заверила психотерапевт.

В плане интимной близости мужчины-подкаблучники могут приятно удивить женщину. Парадокс заключается в том, что мягкие мужчины любят брать инициативу на себя и оказываются доминантами в сексе. Подчинение же в постели свойственно мужчинам, которые, наоборот, в обычной жизни кажутся деспотичными, давящими и властными, — заверила Жесткова.

Будучи в отношениях, женщины всегда ждут красивых жестов и внимания со стороны мужчины. Однако, если одни партнеры готовы осыпать свою половинку комплиментами и материальными презентами, другие — оказываются скупы на подарки. «ВМ» выясняла с экспертом, почему не все мужчины готовы тратиться на свою возлюбленную.