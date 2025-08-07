Женщина пожаловалась на секс-привычку будящего ее по ночам мужа

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, рассказавшей об отвратительной привычке мужа: по ночам он эякулирует ей в руку. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам читательницы, когда ей не хочется секса, муж мастурбирует. В конце процесса он кладет свой пенис в руку супруги и эякулирует. Затем мужчина будит жену и просит, чтобы она оценила результат.

«Он считает это самой смешной вещью на свете. Я — нет. Мне кажется отвратительным и раздражающим вставать и мыть руки, и не раз бывало, что сперма попадала на простыни, и приходилось менять и их. Когда я сказала, что мне это не нравится, он сказал, что это просто шутка», — пожаловалась женщина.

Юзвяк согласился, что муж поступает неправильно.

«Но больше всего меня возмущает то, что он тебя будит. С лужей спермы или без, это подлый поступок. Тревожить кого-то без уважительной причины — это ужасно. Если только не горит дом», — поделился размышлениями он.

Коуч предложил сильнее выражать свое недовольство.

«Скажите, что это так же незрело, как если бы он показал вам содержимое его опорожненного кишечника в унитазе. Попросите его снять на видео или сфотографировать свою сперму, чтобы он мог показать вам ее утром, когда вы сможете ее по-настоящему оценить. Если этот метод сработает, он отвяжется от вас и не будет мешать вашему сну», — порекомендовал специалист.

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, не любящему бритье, но обладающему наполовину cкрытым волосами пенисом. Коуч посоветовал купить подходящие ножницы и подстригать волосы вручную.