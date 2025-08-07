Психолог объяснила, как прогулка и комнатные цветы помогут от стресса

Даже короткая прогулка на природе помогает замедлить дыхание и сместить фокус, чтобы «начать замечать жизнь», заявила НСН

Жизнь современного человека проходит в спешке, потому так важно регулярно замедлятся, в чем могут помочь спокойные пешие прогулки или уход за домашними растениями, пояснила в разговоре с НСН семейный психолог Надежда Резенова.

Ученые из Стэнфордского и Лейденского университетов ранее выяснили, что даже пребывание на природе до 15 минут существенно улучшает психическое здоровье горожан. Специалисты провели 449 исследований и установили, что сидение на лавочке в парке помогает справиться с негативными эмоциями лучше, чем активные занятия. Результаты исследования представлены в издании Nature Cities. Резенова уточнила, что созерцание природы успокаивает дыхание и исключает спешку.

«Когда мы замедляемся и начинаем успокаивать свое дыхание, это состояние приводит нас в точку ноля, спокойствия. Я не биолог и не физиолог, но предположу, что с этим замедлением восстанавливаются и биологические процессы в организме. Спокойное дыхание – наша база. Когда на природе мы созерцаем и никуда не торопимся, начинаем замечать жизнь. Я много работаю с детьми и подростками - они начинают мечтать, когда останавливаются и занимаются ничегонеделанием. Появляется возможность подумать: «А чего я на самом деле хочу?». Когда мы куда-то торопимся и спешим, в этом процессе нет места покою, только тревога», - заявила она.

Уход за домашними растениями, по словам собеседницы НСН, также благотворно влияет на психологическое и эмоциональное состояние человека.

«Известный психолог описывал случай, когда к нему пришла женщина, у которой погибли все близкие. Он дал ей терапевтическое задание – высадить огромное количество цветочных горшков. Женщина удивилась, но начала это делать, заботиться о цветах. Потом, когда их стало много, она начала дарить их другим людям. Проявление ее заботы о цветах помогло ей выкарабкаться из сложной ситуации. Когда мы заводим цветы, за ними надо ухаживать. Думаю, это на 100% будет полезно другому человеку. Когда мы наблюдаем, как растут и меняются цветы, это как раз про процесс замедления, которого нам в современном мире не хватает», - пояснила Резенова.

При этом она также уточнила, что даже непродолжительный контакт с природой при регулярности принесет свои плоды.

«Дело не в количестве времени, а в регулярности. Пусть это будет небольшая 10-15-минутная прогулка. Например, выйти на одну станцию раньше и пройти пешком, если погода позволяет. Побыть в действии и в то же время в наблюдении за природой. Можно зайти в парк. Когда есть систематичность в этих маленьких шагах, будет больше влияния на эмоциональное состояние. Сегодня скорости большие, торопимся. Состояние неопределенности, в котором мы живем, приводит к тревоге. Когда на минутку замедляемся, только в этом состоянии мы стабильные, ровные, уверенные», - подчеркнула психолог.

