Психолог рассказала об изменении отношений в современном обществе

Проявление эмпатии и сдержанности в общении с женщинами говорит об эмоциональной зрелости. Общество стремится к партнёрским отношениям, отметила Ксения Жаркова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мужчина, который проявляет эмпатию, слушает свою жену, не конфликтует лишний раз, скорее всего, с точки зрения психологии, это эмоционально зрелый человек. С точки зрения какого-то патриархального сообщества, это подкаблучник, какой-то тюфяк, который не проявляет какую-то свою главенствующую роль. Поскольку у нас эволюция идёт к партнёрским отношениям, наверное, понятие «подкаблучник» скоро перестанет быть такой стигмой».

Ранее психолог заявила, что брак придаёт мужчине статус в обществе. Люди видят в нём ответственного человека, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Евгения Шурухт.