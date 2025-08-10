Нейробиолог назвала семь способов развить свою креативность

Разжечь творческую искру можно с помощью простых методов. Нейробиолог Николь Тетро рассказала, как пробудить креативность и вдохновение в повседневной рутине.

По словам эксперта, креативность не только развивает гибкость мышления, но и помогает адаптироваться к изменениям, находить нестандартные решения и даже улучшает эмоциональное состояние. Когда человек погружается в творческий поток, его мозг активизируется, высвобождая дофамин и серотонин.

Нейробиолог предлагает семь простых способов развить свою креативность.