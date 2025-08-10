Нейробиолог назвала семь способов развить свою креативность

Чемпионат.com

Разжечь творческую искру можно с помощью простых методов. Нейробиолог Николь Тетро рассказала, как пробудить креативность и вдохновение в повседневной рутине.

Нейробиолог назвала семь способов развить свою креативность
© Чемпионат.com

По словам эксперта, креативность не только развивает гибкость мышления, но и помогает адаптироваться к изменениям, находить нестандартные решения и даже улучшает эмоциональное состояние. Когда человек погружается в творческий поток, его мозг активизируется, высвобождая дофамин и серотонин.

Нейробиолог предлагает семь простых способов развить свою креативность.

  1. Работа руками — лепка, садоводство или даже мытьё посуды активируют нейроны воображения.
  2. Практика осознанности — глубокие вдохи, медитация или прогулки помогают яснее мыслить.
  3. Общение с природой — прогулки снижают стресс и пробуждают фантазию.
  4. Физическая активность — спорт и танцы стимулируют выработку эндорфинов, улучшая креативность.
  5. Новые впечатления — поход в музей или необычный маршрут ломает шаблонное мышление.
  6. Игра — свободное творчество без цели раскрепощает разум.
  7. День искусства — посещение выставок вдохновляет и расширяет горизонты.