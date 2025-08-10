Нейробиолог назвала семь способов развить свою креативность
Разжечь творческую искру можно с помощью простых методов. Нейробиолог Николь Тетро рассказала, как пробудить креативность и вдохновение в повседневной рутине.
По словам эксперта, креативность не только развивает гибкость мышления, но и помогает адаптироваться к изменениям, находить нестандартные решения и даже улучшает эмоциональное состояние. Когда человек погружается в творческий поток, его мозг активизируется, высвобождая дофамин и серотонин.
Нейробиолог предлагает семь простых способов развить свою креативность.
- Работа руками — лепка, садоводство или даже мытьё посуды активируют нейроны воображения.
- Практика осознанности — глубокие вдохи, медитация или прогулки помогают яснее мыслить.
- Общение с природой — прогулки снижают стресс и пробуждают фантазию.
- Физическая активность — спорт и танцы стимулируют выработку эндорфинов, улучшая креативность.
- Новые впечатления — поход в музей или необычный маршрут ломает шаблонное мышление.
- Игра — свободное творчество без цели раскрепощает разум.
- День искусства — посещение выставок вдохновляет и расширяет горизонты.