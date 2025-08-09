Диетолог ответил, может ли «кортизоловый коктейль» снять стресс

В социальных сетях, особенно среди пользователей на Западе, стали популярны «кортизоловые коктейли». Авторы роликов с напитком из лимонного и апельсинового соков, кокосовой и газированной воды, чайной ложки магния и морской соли утверждают, что этот коктейль может помочь избавиться от стресса и переутомления. Впрочем, врачи отнеслись к трендовому рецепту с сомнением. Может ли эта смесь действительно побороть нервное перенапряжение, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

Эксперт отметила, что сами по себе ингредиенты «кортизолового коктейля» могут оказывать положительное воздействие на организм. Например, запах цитрусовых (в этом случае соков апельсина и лимона) улучшает настроение и помогает взбодриться.

«Но это старый, «дедовский» способ, поэтому говорить о его серьезности не приходится. В апельсине есть инозитол, или витамин B8, исследование эффекта которого подтвердило, что он хорошо показывает себя как антидепрессант. Но неизвестно, сколько именно сока нужно добавить в коктейль, чтобы он оказал хоть какое-то воздействие», — отметила диетолог.

Также апельсин содержит антиоксиданты и витамин C, которые полезны для повышения тонуса. А лимон помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс и тонизирует организм, разжижает кровь и предотвращает слипание эритроцитов.

«Магний восстанавливает кислотно-щелочной баланс, расслабляет, обладает спазмолитическим действием и понижает давление, а также имеет послабляющий эффект. И, конечно же, он очень хорошо успокаивает. Недостаток магния приводит к тревожности и повышенной раздражительности. Но, опять же, какая нужна дозировка для этого эффекта? Передозировка магния ни к чему хорошему не приводит, — предупредила собеседница "ВМ". — Кокосовая вода содержит много калия. Он обладает мочегонным действием, а еще расслабляет и понижает давление. Поэтому калий с магнием всегда идут в связке: зачастую давление повышается за счет недостатка этих минералов».

В газированной воде содержится углекислый газ. Он тоже отчасти понижает давление, а еще раздражает слизистую и служит «проводником» этого коктейля, ускоряя его всасываемость в кровь.

«Весь этот коктейль направлен на понижение давления и расслабление. Отчасти эффект все же будет в виде успокаивающего действия, при этом цитрусовые и соли все равно будут поддерживать тонус. Но говорить серьезно о том, что коктейль может повлиять на кортизол, на стресс, не представляется возможным», — подчеркнула диетолог.

Большие вопросы возникают к дозировке тех или иных ингредиентов. Если добавить слишком много соли или магния, то вместо пользы от напитка человек получит только вред. А лимон в большом количестве может раздражать слизистую.

«Небольшой эффект, который обещает этот напиток, можно получить от чая или, к примеру, кефира — в нем есть триптофан, который способствует стимуляции выработки серотонина, мелатонина и тоже может оказать успокаивающее действие. Ложку магния я бы лучше убрала из этого коктейля — его можно взять из другого, натурального источника. А соль добавить в ограниченном количестве», — резюмировала Соломатина.

