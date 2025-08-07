Ученые сравнили влияние ТВ, игр и соцсетей на концентрацию внимания

В Австралии провели исследование, оценившее влияние экранного времени на мозговую активность людей в возрасте 18–25 лет. Его результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Они показали, что всего трех минут использования смартфона достаточно для изменения настроения, уровня энергии, напряжения, концентрации и ощущения счастья.

«Почти у каждого есть смартфон, который используется как минимум три часа в день для развлечений. В то же время во всем мире все более распространенными становятся расстройства настроения, и нельзя исключать возможность, что телефоны вносят свой вклад в эту тенденцию», — объясняет Александра Гайяр, возглавляющая лабораторию клинической нейронауки и зависимостей в Технологическом университете Суинберна.

По ее словам, это исследование стало первым в мире, в котором влияние экранного времени оценивалось по уровню гемоглобина в сосудах мозга, измерявшемуся посредством функциональной спектроскопии в ближней инфракрасной области.

«Мы обнаружили, что разные формы взаимодействия с экранами, включая соцсети, связаны с различными паттернами активности мозга и эмоционального состояния», — продолжает Гайяр.

Исследование показало, что соцсети и видеоигры сильнее повышают уровень оксигемоглобина по сравнению с телевизором, а уровень дезоксигемоглобина увеличивается в основном после игр.

«Эти данные говорят о том, что интерактивные виды развлечений действительно сильнее вовлекают мозг, — говорит нейропсихиатр. — Однако интересно, что в случае с соцсетями участники сообщали о снижении концентрации — и те, кто чувствовал себя менее сосредоточенным, также демонстрировали более низкий уровень мозговой активности. С другой стороны, видеоигры, наоборот, помогали улучшить концентрацию и сопровождались ростом уровня дезоксигемоглобина — то есть мозг активно использовал больше кислорода. Другими словами, видеоигры, похоже, заставляют мозг работать интенсивнее, и это хорошо».

По словам Гайяр, хотя исследование проводилось среди молодых взрослых, его результаты могут быть схожими — или даже более выраженными — и для подростков:

«Если такое влияние экраны оказывают на полностью сформированный мозг, нужно срочно задуматься о последствиях для подростков и детей, которые все активнее используют эти технологии».

С одной стороны, чрезмерное экранное время может негативно влиять на когнитивные способности, внимание и исполнительные функции, предупреждает специалист. Но также очевидно, сколь важны эти технологии для формирования социальных связей, чувства принадлежности и улучшения образовательного процесса, добавляет она.