Психолог объяснил, можно ли победить депрессию только таблетками

Справиться с депрессией только назначенными врачом препаратами нельзя, так как они помогают только нормализовать состояние, но не убирают симптомы заболевания полностью. Настоящее лечение должно объединять медикаментозный подход и психотерапию, объяснил психолог Евгений Идзиковский в эфире Общественной Службы Новостей.

«Если проблему не решать, то человек может годами сидеть на антидепрессантах, — подчеркнул врач. — Но нельзя не отметить, что они резко и качественно улучшают жизнь и это намного дешевле, чем идти к психологу, который с помощью психотерапии будет решать проблему».

С помощью психотерапии сегодня пациенты могут справиться с депрессией за период от полутора до двух месяцев. Но стоимость такого лечения значительно превышает просто покупку лекарств, заключил врач.

Напомним, в первом полугодии 2025 года российский рынок антидепрессантов и транквилизаторов показал значительный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объем продаж этой категории препаратов увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 4,6 млрд рублей. В натуральном выражении рост составил 9,8%.