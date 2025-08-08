Почему молодежь хуже поддается психотерапии

Психотерапия оказалась менее эффективной для подростков и молодых взрослых с тревогой и депрессией по сравнению с людьми среднего возраста.

Клинические исследования эффективности психотерапии при таких распространенных состояниях, как тревога и депрессия, в основном фокусировались на взрослых трудоспособного возраста, хотя эти расстройства часто впервые проявляются в подростковом и молодом возрасте, говорит профессор Аргирис Стрингарис из Университетского колледжа Лондона.

С 2008 года Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS запустила программу бесплатной психологической помощи, в которой применяются исключительно научно обоснованные методы самопомощи и психотерапии. В ходе ее реализации собрана обширная база анонимных данных о пациентах, методах лечения и результатах.

Эти сведения послужили основой для опубликованного в The Lancet Psychiatry исследования, в которое вошли данные более 1,5 миллионов человек, прошедших терапию в период с 2015 по 2019 год. Из них чуть более 1,2 миллиона были в возрасте 25–65 лет, а остальные — 16–24 лет. Около двух третей в обеих группах составляли девушки и женщины.

Результаты психотерапии оценили, сравнив симптомы по стандартным опросникам, на которые пациенты отвечали до и после курса лечения.

Оказалось, что в группе 16–24 лет показатели улучшились примерно на 35%, а в группе 25–65 лет — на 41%. Кроме того, молодые люди на 20–25% реже достигали состояния полного выздоровления или значительного улучшения.

Разницу в эффективности могут объяснять несколько факторов, включая влияние социальных сетей и онлайн-знакомств на психическое благополучие разных поколений, полагает Стрингарис. Анализ также показывает, что молодые люди чаще пропускают сеансы без предупреждения или вовсе бросают лечение, что ухудшает результаты.

Выявленная в исследовании разница требует дальнейшего изучения, уверен Дэвид Кларк из Оксфордского университета:

«Когда начинаешь анализировать, обнаруживаешь множество факторов — и их можно изменить. Это исследование — начало пути, который должен привести к улучшениям».

Но как бы то ни было, эти результаты не говорят о бесполезности терапии применительно к молодежи.

«Молодые люди проходят терапию в период серьезных жизненных перемен: учеба, поиск работы, нестабильные условия жизни. Возможно, без терапии их состояние ухудшилось бы сильнее, чем у взрослых, а значит, дополнительная польза лечения может быть не ниже», — резюмирует он.

Программа бесплатной психотерапии помогает более чем 1 миллиону человек каждый год, большинство из которых получают улучшение в течение шести недель, подтвердил Адриан Уиттингтон из NHS.