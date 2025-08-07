Пять способов, которые помогут от синдрома самозванца

Сложно найти человека, который никогда не испытывал бы чувства, будто он не заслуживает успеха в той или иной сфере, потому что у него недостаточно знаний или навыков. Это чувство называется “синдромом самозванца” и оно довольно распространено, но может быть очень разрушительным для нашей уверенности и способности раскрыть свой потенциал, особенно в карьере.

© unsplash

Джемма Перлин, тренер по изменению поведения, поделилась некоторыми практическими советами, которые помогут нам переосмыслить негативные мысли и преодолеть синдром самозванца.

Переосмыслите синдром самозванца

Слово «самозванство» описывает поведение — то, что вы делаете, а не то, что вас определяет.

Выберите «якорь» для уверенности

Выберите физический жест (например, сжимание большого и указательного пальцев) и используйте его для выражения уверенности. Вспомните время в своей жизни, когда вы добились успеха, или ролевую модель, которая вас вдохновляет. Представьте это в деталях, закройте глаза и вспомните, что вы видели, слышали и чувствовали. В конце концов, быстрое прикосновение к вашему якорю в моменты неуверенности вернёт вас в это уверенное состояние. Этот секретный инструмент используют все, от политиков до спортсменов.

Превратите мнимую тревогу в стремление учиться и совершенствоваться

Многие из её клиентов, которые борются с синдромом самозванства, освоили новые навыки в результате своих усилий проявить себя. Используйте позыв неуверенности в себе как сигнал к обучению, но не застревайте в бесконечном цикле. Например, если вы чувствуете необходимость бесконечно изучать тему, установите конкретный временной лимит для обучения, а затем переходите к текущей задаче. Осознайте намерение, стоящее за действием: я делаю это, потому что это полезно, или потому что боюсь почувствовать себя глупым?

Осознайте своего внутреннего критика

Обратите внимание на то, как вы критикуете себя — например, «я недостаточно хорош». Замените эти фразы вдохновляющими предложениями, например, «я способен и заслуживаю успеха». Как говорит Перлин, неважно, верите ли вы в них, они подталкивают ваше подсознание в правильном направлении.

Отмечайте маленькие победы

Не ждите так называемого «большого прорыва». Признавайте и празднуйте каждую веху, каждое позитивное взаимодействие с клиентом, каждый завершенный проект. Сохраните файл на своем телефоне, чтобы у вас была визуальная запись этих событий, к которой можно вернуться, когда вам понадобится напоминание о том, чего вы добились.