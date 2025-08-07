Мышление миллионера: что это такое и как его развить?

Пока одни люди зарабатывают миллионы, другие только мечтают об этом. Что отличает этих людей друг от друга? Многие считают, что всё дело в удаче — одни просто более удачливы, чем другие. Да, удача может сыграть свою роль в достижении финансового успеха, но главный компонент большого заработка — это денежное мышление.

© unsplash

Что такое денежное мышление? Это способность видеть возможности, которые даёт нам жизнь, и использовать их в своих интересах. Каждый день мы делаем выбор, который влияет на наше счастье и настроение: что съесть на завтрак, какие джинсы сегодня надеть. Но есть и более серьёзные решения, которые определяют нашу жизнь: где жить, с кем общаться, в какой компании работать.

Миллионеры не просто делают выбор, они видят возможности и извлекают из них выгоду. Они готовы идти на просчитанный риск, настойчивы, способны стойко переносить неудачи и двигаться дальше. «Мышление миллионера» — это не результат, а причина высокой прибыли.

Хорошая новость в том, что такое мышление можно развить. Вот пять шагов, которые помогут вам развить денежное мышление.