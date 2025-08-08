Как сохранить романтику в браке после беременности

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет молодой женщине, забеременевшей через два месяца после знакомства с парнем и спустя три года размышляющей о своем скоропалительном браке. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит Mirror.

Женщина рассказала, что познакомилась с будущим мужем на концерте. Они сразу влюбились друг в друга и после неожиданной беременности сыграли свадьбу. По прошествии трех лет, автор письма вышла на работу, но вновь забеременела, после чего пара начала ссориться по мелочам.

«Мы любим друг друга, но наши отношения из поразительно страстных превратились в довольно нестабильные. Стать родителями и так много работать было очень тяжело; романтика окончательно исчезла», — посетовала женщина, добавив, что не понимает, как вернуть былую гармонию.

В ответ Нолан указала на то, что за последние три года у женщины произошло множество важных событий в жизни: не только родительство, но совмещение воспитания ребенка с работой.

«Не будьте строги к себе, примите тот факт, что вы многое пережили за очень короткий промежуток времени, и постарайтесь найти время, чтобы сосредоточиться на отношениях и восстановлении связи в паре», — порекомендовала она.

Коуч также обратила внимание на то, что супруги не успели насладиться общением до рождения ребенка, а бессонные ночи и огромная ответственность окончательно лишили их отношения романтики. Она предложила попросить родственников и друзей время от времени сидеть с ребенком и устраивать друг другу романтические свидания.

«Не избегайте серьезных вопросов — говорите друг с другом, слушайте и будьте честны, рассказывая о своих чувствах и о том, что вас тревожит. Если вам сложно начать разговор, возможно, стоит обратиться к психологу», — посоветовала она.

Ранее Нолан дала совет женщине, новый бойфренд которой оказался многодетным вдовцом и которая переживает о том, как общаться с детьми. Коуч отметила, что четыре месяца — это слишком маленький срок для отношений, чтобы включать в них детей.