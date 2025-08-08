Что говорит о человеке его любимый метод приготовления яиц

Любимый способ приготовления яиц может многое рассказать о вашей личности, семейной жизни и даже карьере. К такому выводу пришли учёные, проанализировавшие предпочтения более 1000 человек.

© Чемпионат.com

Согласно исследованию, проведённому по заказу Британского совета производителей яиц, выбор между яйцами пашот, варёными, жареными или омлетом связан с чертами характера, уровнем счастья и даже вероятностью развода.

Так, яйца пашот — это выбор общительных экстравертов, любящих яркую одежду и оптимистичную музыку. Чаще всего их предпочитают отцы двоих детей из небольших семей.

Любители варёных яиц склонны к импульсивности и неорганизованности, а также чаще сталкиваются с риском развода. Между тем яичница — фаворит свободолюбивых, креативных мужчин, часто из многодетных семей.

Омлет предпочитают успешные, дисциплинированные люди среднего класса с высокой продолжительностью жизни, а яичница-болтунья популярна среди бездетных молодых людей.