Опрос показал, сколько россиян готовы встречаться с человеком без квартиры

Каждый четвертый (25%) россиянин считает, что наличие собственной квартиры у партнера обязательно в начале отношений и не станут развивать отношения, если своей квартиры у него нет. Мужчины чаще, чем женщины, готовы начать отношения без требований к собственному жилью у партнерши (38 против 32%). Большинство и женщин, и мужчин (37%) категорически против брачного договора, полагая, что отношения должны строиться только на доверии.

© Газета.Ru

Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

40% считают, что собственное жилье у второй половины желательно, но не обязательно, и главное — чувства и совместимость. 35% заявили, что не придают значения наличию недвижимости, считая, что «с милым рай и в шалаше».

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, готовы начинать отношения без требований к собственному жилью у партнерши (38 против 32%). Женщины же чуть чаще, чем мужчины, считают наличие жилья желательным, но не решающим фактором, считая чувства важнее (42 против 36%).

«Данные нашего опроса подтверждают, что мужчины в целом чуть проще, чем женщины, относятся к квартирному вопросу. При этом появление семьи не очень существенно влияет на это восприятие: мужчины чаще, чем женщины, готовы решиться на ребенка даже при отсутствии собственного жилья: 36% респондентов-мужчин считают, что это не помеха для пополнения (против 30% среди респондентов-женщин). Однако доля сделок с новостройками, которые оформляются на мужчин, в целом всегда выше, вне зависимости от условий: 52 против 48%», — комментирует пресс-служба компании.

Исследование также показало, что почти пятая часть респондентов (17%) поддерживают идею заключения брачного договора во избежание имущественных споров при разводе, считая это разумным шагом. 16% готовы рассмотреть такой вариант, но только если речь идет о крупных активах (недвижимость, транспорт и т.д.). Интересно, что женщины чаще, чем мужчины, готовы рассматривать брачный договор, если речь идет о крупных активах (19 против 13%) и в целом чаще положительно относятся к идее брачного договора (18 против 15%). Однако большинство и женщин, и мужчин (37%) категорически против, полагая, что отношения должны строиться только на доверии.