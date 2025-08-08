Что на самом деле интересует мужчину в постели

Мужчины в постели расслаблены, уверены в себе и не забивают голову никакими глупостями? Это очень опасный миф, который они сами же и тиражируют. Даже если снаружи — дзен до потолка, обаяние Джеймса Бонда и стопроцентный покерфейс, внутри часто бушует буря тревог. Причем — не всегда тех, которые вы могли бы даже близко подумать. Психолог Радмила Бакирова рассказала о семи вещах, которые чаще всего беспокоят мужчин во время близости.

Его живот — и другие «неидеальности»

Да, как это ни странно, мужчины тоже переживают из-за тела. Даже если он 20 лет ел пельмени под футбол, в постели он может мысленно втягивать живот, неуверенно поворачиваться в профиль и стараться держаться в полумраке.

«Особенно остро это чувствуют те, кто раньше выглядел иначе или вырос с установкой, что мужчина „должен быть всегда в форме“. Хорошая новость — ваше искреннее восхищение работает лучше любых диет», — говорит эксперт.

Достаточно ли он хорош

Мужчины — жертвы мифа о вечной «мужской мощности». Он может бояться не справиться, не удовлетворить, не продержаться «как в крутом кино для взрослых». Страх быть «недостаточным» — один из главных. Даже если вы в экстазе, он может думать, что притворяетесь. Поэтому короткое «мне с тобой хорошо» в нужный момент способно снять с него груз невидимой ответственности.

Его бывшая — и ваши бывшие

Его может терзать мысль: «А вдруг у нее до меня было лучше? А вдруг она сравнивает?». И одновременно он боится, расслабившись, сказать что-то не то, так что вы будете думать, что он все еще увлечен своей бывшей. Да, вот так вот все сложно. Но работает простая техника — здесь и сейчас. Четкие сигналы, что вам с ним комфортно, гасят призраки прошлого и его терзания по этому поводу.

Ваше удовольствие — искреннее ли оно

Мужчины часто считывают сигналы тела буквально, и если видят малейшую нестыковку, например, напряженность, несоответствие звуков и движений, сразу начинают думать, что что-то не так. Особенно те, кто действительно хочет быть внимательным.

«Здесь важна не игра, чтобы потешить его эго, а честная обратная связь: говорите ему, где вас трогать, в каком ритме и с какой скоростью двигаться и когда вам действительно хорошо», — утверждает психолог.

Страх открыться

Мужчины тоже боятся показаться уязвимыми. Он может колебаться: поцеловать вас в лоб — или это покажется слишком пафосным. Прижаться после, расслабленным и счастливым, или отойти, чтобы не выглядеть слабым? Даже если он хочет большего, он может бояться проявиться, а вдруг вы не настроены на романтическую волну? Спонтанность в постели — это прекрасно, но она рождается там, где безопасно быть собой.

Ваша мама и его мама

Удивительно, но факт: момент, когда мужчина внезапно вспоминает, что в это время мама может позвонить, или просто возникает образ родителя, вовсе не такой уж и редкий. Просто мозг иногда выкидывает самые странные ассоциации в самый неподходящий момент. Не переживайте — они проходят так же быстро, как и приходят.

Что будет после

Иногда мужчина беспокоится не столько о процессе, сколько о том, что будет после. Будет ли продолжение связи? Станет ли это чем-то обязывающим? Или, наоборот, окажется мимолетным? Особенно это касается новых отношений. Он может притворяться спокойным, но внутри анализирует — ваше настроение, фразу, взгляд.