С какими мужчинами не стоит создавать семью

У них нет «наглядного примера» взаимоотношений в браке.

Поэтому они не чувствуют «острой необходимости» в поиске пары, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Юлия Куликова-Цай.

«Первопричина состоит в том, какой был наглядный пример в семье, из которой вышел этот человек. Это первое. Если человек вышел из неполной семьи, то у него не будет такой картины в глазах, в сердце, как говорится. Не будет понимания того, что в этом есть какая-то острая необходимость. Есть такая циничная шутка: однополая семья в России — это, когда тебя воспитали мама и бабушка. Когда ты жил с мамой и бабушкой, это очень тяжело и накладывает определённые последствия, особенно на мужчин. Потому что жить в такой авторитарной среде и выйти ещё с желанием завести собственную семью, стремление, скорее, меньшего процента людей, чем большего».

