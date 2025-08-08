Оказалось, что мозг левшей и правшей работает по-разному

Представьте, что вы забиваете гвоздь в стену: ведущая рука держит молоток, а другая придерживает гвоздь. Такие повседневные действия порождают разницу в зрительном восприятии между левшами и правшами, утверждают ученые из Корнеллского университета.

У большинства людей левое полушарие мозга быстрее реагирует на стремительные (высокочастотные) действия, например, удары молотком, а правое обрабатывает более постепенные (низкочастотные) события, такие как удержание гвоздя. Однако у ученых не было четкого понимания, почему так происходит.

На факультете психологии Корнелла объяснили этот феномен «гипотезой асимметрии действий». Более того, там впервые показали в крупном эксперименте, что у левшей противоположная модель зрительного восприятии. С результатами исследования можно ознакомиться в Journal of Experimental Psychology: General.

«У правшей мы выявили вполне ожидаемую закономерность: левое полушарие специализируется на восприятии высокочастотных визуальных сигналов — а у левшей все наоборот. Эти данные подтверждают нашу теорию: организация систем восприятия в мозге зависит от того, как мы выполняем действия руками», — говорит старший автор Дэниел Касасанто, директор лаборатории опыта и познания в Корнелле.

Предыдущие теории о так называемой межполушарной асимметрии зрительного восприятия предполагали, что она формируется еще в утробе или связана с языком, поскольку левое полушарие обрабатывает высокочастотные компоненты речи. Новое исследование опровергает эти теории, ведь ведущая рука обычно не влияет на развитие плода или на то, какое полушарие обрабатывает язык.

Ученые повторили уже проводившиеся ранее эксперименты для определения межполушарной асимметрии зрительного восприятия, но с одним принципиальным отличием: они набрали для опытов левшей, которых обычно исключают из исследований ради однородной выборки.

«В данном случае тестирование левшей и сравнение их с правшами — ключ к пониманию того, как организовано восприятие в мозге и почему именно так», — объясняет исследователь.

Два эксперимента с участием почти 2000 человек (примерно поровну правшей и левшей, а также людей со смешанной доминантностью) подтвердили, какое полушарие обрабатывает высокочастотную визуальную информацию. Это измерялось по скорости реакции, когда на экране мелькали парные «иерархически построенные» фигуры — например, ромб из маленьких треугольников рядом с треугольником из маленьких квадратов.

Третий эксперимент подтвердил, что и правши, и левши используют левое полушарие для обработки высокочастотных звуков в речи. Это исключило связь так называемой латерализации языка с разницей в зрительном восприятии.

Авторы предлагают два механизма, объясняющих, почему у правшей и левшей высокочастотное зрение обрабатывается в разных полушариях. Если одно полушарие отвечает за высокочастотные действия, мозгу может быть проще связывать схожие двигательные, зрительные и слуховые системы на одной стороне. Либо ведущая рука облегчает «доставку» высокочастотных зрительных и слуховых сигналов в соответствующую зону.

«Асимметрия действий создает асимметрию в визуальной и слуховой информации, которую мы получаем. Поэтому полушарие, привыкшее получать либо высоко-, либо низкочастотные данные, может специализироваться на их обработке», — считает Касасанто.

Исследование не выявило сильного различия в обработке низкочастотной зрительной информации. Это может объясняться тем, что простые задачи — низкочастотные — можно выполнять любой рукой, что делает специализацию менее выраженной.

Доказав влияние асимметрии действий на зрительное восприятие, в дальнейшем исследователи намерены выяснить, верно ли то же самое для слуха. Кроме того, в будущих экспериментах хотят изучить пациентов после инсульта, утративших подвижность ведущей руки, чтобы узнать, меняется ли их зрительное восприятие в соответствии с новыми привычками действий.