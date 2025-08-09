Как без стресса реагировать на критику

Реакция на критику тесно связана с самооценкой, так как люди часто воспринимают критику не как оценку работы, а как личное осуждение, рассказала бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева, пишет NEWS.ru. Она объяснила, как правильно реагировать на критику, особенно тем, кто остро воспринимает замечания.

© unsplash

Психолог посоветовала задавать уточняющие вопросы, чтобы понять суть критики и превратить ее в полезный стимул для личностного роста. Важно отделить факт от интерпретации и спросить себя, что конкретно можно улучшить.

По словам эксперта, часто внутренний критик звучит сильнее, чем внешний, что приводит к необоснованной самокритике. Критика может напоминать прошлые негативные впечатления, что усиливает болезненную реакцию. Для того чтобы справиться с негативными эмоциями, Голубович-Красавцева советует научиться задавать себе вопросы: «Что именно меня задело? и «Какие полезные уроки я могу извлечь?.

Умение перерабатывать критику в конструктивную обратную связь развивает эмоциональную зрелость и стойкость, что способствует профессиональному и личностному росту, считает психолог.

Ранее психолог Дмитрий Чернышов рассказал, что первым шагом к построению успешной карьеры после 40 лет является четкая постановка целей. «Решите принципиальный вопрос: продолжите ли вы работу по найму или перейдете в собственный бизнес? Определите тип нового вектора карьеры: вертикальный (вверх новая должность) или горизонтальный (больше проектов, предложил специалист.