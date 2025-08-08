Психолог дал советы по преодолению страха полетов

Клинический психолог, эксперт по тревожным расстройствам клиники «Аксона» Анжелика Ерёменко рассказала о причинах страха полётов и дала советы по его преодолению.

«Страх полётов и дискомфорт при смене обстановки связаны с потерей контроля, негативными ассоциациями, боязнью нового и физиологическими реакциями», — рассказала эксперт газете «Известия».

Психолог предлагает использовать техники замены тревожных мыслей «Что, если?» на рациональные «Что тогда?» и «План Б» (заранее продуманные действия на случай тревоги).

Также, по словам специалиста, помогает метод «Замок» (сжимание рук в замок), который можно сочетать с дыхательными практиками.

В 80% случаев, по словам эксперта, за боязнью полётов скрываются более глубокие переживания.

