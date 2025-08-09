Как стресс убивает либидо и что с этим делать

Часто после особенно тяжелого дня на работе даже мысль о близости кажется невозможной. Партнеры вроде и любят друг друга, но усталость и напряжение убивают всякое желание. Почему так происходит и что с этим делать, рассказала «Вечерней Москве» сексолог, автор Telegram-канала Ksexology Ксения Васильева.

Почему стресс «гасит» желание

По словам специалиста, человеческий мозг склонен воспринимать хронический стресс как опасность, а в таком состоянии невозможно думать о близости.

«Представьте: начальник с утра загрузил вас срочным проектом, клиент устроил скандал, а вечером вы вдруг обнаружили, что забыли оплатить коммуналку. Организм в ответ на это включает режим «выживания»: выбрасывает гормон стресса кортизол и адреналин. В таком состоянии тело думает только о том, как бы дожить до вечера», — пояснила Васильева.

Ни о какой романтике уставший и загруженный человек думать не может, подчеркнула сексолог.

«Природа устроила нас очень мудро: в состоянии опасности — а хронический стресс мозг воспринимает именно так — репродуктивные функции отключаются. Зачем размножаться, если вокруг "апокалипсис"? Вот и получается, что либидо уходит на задний план».

Она добавила, что стресс влияет не только на гормоны, но и на кровообращение. Когда человек постоянно напряжен, сосуды сужаются, а это напрямую сказывается на чувствительности и возбуждении. У мужчин могут появиться трудности с эрекцией, у женщин — сухость и дискомфорт. И дело тут совсем не в возрасте, а в том, что организм просто «не доходит» до интимной сферы, пояснила собеседница «ВМ».

Самые частые жалобы

Васильева рассказала, что чаще всего клиенты на приеме у сексолога жалуются на несколько проблем:

«Нет сил даже на объятия» — усталость накапливается, и кровать начинает ассоциироваться только со сном. Многие признаются: «Прихожу домой, падаю на диван и даже разговаривать не хочется».

«Мы как соседи» — стресс делает людей раздражительными, мелкие конфликты убивают доверительность. Можно услышать нечто вроде: «Раньше после ссоры мирились в постели, а теперь неделями ходим, как чужие».

«Раньше секс помогал, а теперь нет» — секс как способ снять напряжение перестает работать, если стресс стал постоянным. Организм привыкает к состоянию тревоги и просто не переключается.

«Чувствую себя виноватым(ой)» — многие начинают винить себя или партнера: «Может, я его(ее) больше не привлекаю?» Но чаще всего проблема вовсе не в отношениях, а в хронической усталости.

Что делать

Сексолог дала несколько рекомендаций, которые помогут снизить уровень ежедневного стресса и вернуть близость в отношения.

Разделяйте работу и дом

Попробуйте внедрить в свою жизнь «привычку переключения»: по дороге домой слушайте подкаст, а не обдумывайте отчет, перед ужином 10 минут подышите глубоко у открытого окна. Некоторым помогает принимать душ сразу после работы — это как «смыть» трудовой день.

Снижайте планку

Не ждите страсти как в кино. Иногда достаточно просто полежать вместе, взявшись за руки, или посмотреть сериал, обнявшись. Главное — сохранять телесный контакт.

Говорите о другом

За ужином — ни слова о работе. Вспомните смешной случай, произошедший недавно, обсудите планы на выходные. Можно завести традицию: каждый вечер делитесь одним приятным моментом за прожитый день.

Двигайтесь

Даже 20-минутная прогулка снижает уровень кортизола. А если гулять вместе — будет двойная польза. Пройдитесь вдвоем, например, перед сном. Физическая активность улучшает кровообращение и помогает «разбудить» тело.

Не вините себя

Отсутствие желания — не ваша вина, а сигнал организма. Лучше спросите: «Что мне сейчас действительно нужно?» Возможно, вам просто не хватает отдыха.

Восстановите режим

Недостаток сна — один из главных врагов либидо. Старайтесь ложиться до 23:00 и спать не менее семи часов.

Обратите внимание на питание

Перекусы на бегу и избыток кофеина усиливают стресс. Добавьте в рацион больше овощей, орехов и рыбы — они поддерживают нервную систему.

Когда пора к врачу

Если состояние затянулось на месяцы и появились другие симптомы (бессонница, апатия, скачки давления), стоит проверить здоровье: гормоны, щитовидку, уровень витамина D, подчеркнула Васильева. Также важно исключить депрессию — она часто маскируется под обычную усталость, но требует профессиональной помощи.

«Стресс — временный "вор" либидо, но не приговор. Маленькие шаги к расслаблению часто возвращают радость близости. Главное — не ставить на ситуации крест и не молчать в уголке», — заключила специалист.

