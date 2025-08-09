Ученые объяснили, почему люди поклоняются знаменитостям

Новое исследование, опубликованное в International Journal of Psychology, выявило: восхищение знаменитостями связано со склонностью ставить превыше всего материальные ценности и уязвимыми формами нарциссизма. Особенно это характерно для людей, которые считают себя похожими на своих кумиров — по внешности, стилю жизни или характеру. Ощущение сходства оказалось одной из сильнейших предпосылок вступления в фандомы.

Психологи давно интересуются влиянием знаменитостей на остальных людей. Особенно актуально это стало с ростом соцсетей, где пользователи могут наблюдать за жизнью звезд. Эти односторонние связи — их называют парасоциальными — могут влиять на самооценку, эмоциональное состояние и ценности, пишет Рsypost.

В исследовании участвовали 215 студентов одного американского университета, в основном женщины. Участники заполнили опросники, оценивающие степень восхищения знаменитостями, любовь к материальным ценностям и нарциссические черты. Также их просили оценить, насколько они ощущают сходство с любимыми знаменитостями.

Поклонение знаменитостям измерялось по шкале: развлекательный интерес, эмоциональную привязанность и навязчивые мысли. Также отмечалась важность важности вещей, денег и статуса. Нарциссизм делили на два типа: грандиозный (уверенность, доминирование) и уязвимый (неуверенность, тревожность, чувствительность к критике).

Результаты показали устойчивую связь между поклонением знаменитостям и вещам/деньгам/статусу, особенно при навязчивом восхищении. Исследователи отметили, что эта связь согласуется с результатами предыдущих исследований и предполагает, что как сильное восхищение «богатыми и знаменитыми», так и превознесение достатка и статуса как главного в жизни может быть способом справиться с эмоциональной неуверенностью или низкой самооценкой.

Только уязвимый нарциссизм оказался значимо связан с «фанатством» по отношению к звездам. Люди с такими чертами чувствовали сильную эмоциональную привязанность и стремились к схожести с кумирами. Люди с более высоким уровнем эмоциональной неуверенности и эгоцентризмом чаще ощущали сильную связь со знаменитостями. Грандиозный нарциссизм, связанный с обаянием и напористостью, не показал значимой связи с восхищением знаменитостями в данной выборке.

Наиболее значимым фактором восхищения знаменитостями стало воспринимаемое сходство, даже при учете других переменных.

Все это подтверждает результаты более ранних исследований, предполагающих, что люди часто подражают знаменитостям, которыми восхищаются или на которых, как им кажется, похожи.

Авторы призывают расширить демографию будущих исследований и изучить, что первично — ощущение сходства или эмоциональная привязанность. Также интерес представляет тема коллективного нарциссизма — как восхищение звездами отражает гордость за групповую идентичность.