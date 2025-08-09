Рекомендуется избегать подобных разговоров в кабинете директора.

Лучше всего обсудить это на нейтральной территории. Такими советами в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Интересный факт про заработную плату: если вы хотите, чтобы вам её точно подняли, её надо просить не на территории директора и не на локации директора. То есть не у него в кабинете, а где-нибудь либо на нейтральной, либо на вашей территории. Вот зашёл директор к вам в кабинет или на вашу территорию, и вы говорите: "Давно хотел с вами поговорить". И вы расспрашиваете, как вам повлиять на повышение заработной платы».

