Фразы, которые говорят, что у человека психологические проблемы, перечислила в беседе с «Мослентой» психолог Анна Сухова. Она отметила, что определенные устойчивые речевые привычки могут выступать индикаторами психологического напряжения, сигнализируя о необходимости внимания к состоянию.

Первая такая фраза: «Я постоянно испытываю истощение, которое не снимается отдыхом». В этом случае человек сообщает о перманентном чувстве усталости, не связанном с объективными физическими нагрузками. Сон или периоды бездействия не приводят к восстановлению сил, истощение становится постоянным фоном существования, что характерно для синдрома эмоционального выгорания или хронического стресса, перешедшего в стадию дистресса.

Чтобы помочь себе, нужно систематически фиксировать в течение 7-10 дней все виды деятельности и взаимодействия (рабочие задачи, коммуникации, домашние обязанности, внутренние диалоги), вызывающие напряжение, независимо от их кажущейся значимости. Цель — выявить ключевые источники стрессовой нагрузки.

«Внедрите в распорядок дня короткие (5-7 минут), но регулярные интервалы для целенаправленного отдыха. Практикуйте фокусировку внимания последовательно на одном канале восприятия. Ключевой фактор — систематичность», —

Следующая фраза: «У меня отсутствует мотивация что-либо предпринимать, так как я уверен, что все бесполезно». В этом случае человек демонстрирует признаки выученной беспомощности: устойчивое убеждение в бессмысленности любых действий, ожидание неудачи до начала деятельности. Часто сопровождается глобальными утверждениями: «У меня никогда ничего не получается», «Я неспособен(на) к этому». Подобное является элементом депрессивных расстройств и апатии.

Специалист рекомендует в этом случае вести дневник достижений: ежедневно фиксировать 3-5 минимальных успешных действий, которые обычно игнорируются сознанием. Регулярно перечитывать записи и тренировать фокус внимания на позитивных аспектах опыта.

Далее идет фраза: «Я испытываю ощущение отстраненности от реальности или от собственного тела». Такое состояние характеризуется чувством неестественности происходящего, приглушенностью восприятия (звуков, цветов), эмоциональной отстраненностью или ощущением наблюдения за собой со стороны. Это состояние описывает феномены дереализации. Это защитные механизмы психики, активируемые при непереносимом уровне стресса, травматическом опыте или подавлении сильных эмоций. Психика временно «отключает» непосредственность переживания для предотвращения коллапса. Часто встречается при ПТСР, тяжелых тревожных расстройствах, острых кризисных состояниях.

Здесь следует использовать технику заземления: при появлении симптомов мягко нужно перенаправить внимание на текущие сенсорные ощущения. Последовательно назвать: 5 видимых объектов, 4 различимых звука, 3 тактильных ощущения, 2 запаха, 1 вкус. Сосредоточиться на этих деталях.

«Используйте контраст температур для возвращения в "здесь и сейчас". Приложите к лицу или запястьям холодный компресс или выпейте глоток прохладной воды. Сфокусируйтесь на физическом ощущении», —

Последняя фраза: «Я отмечаю повышенную раздражительность и вспышки гнева в ответ на незначительные события». Такое состояние характеризуется неадекватно сильными реакциями раздражения или гнева на мелкие неудобства, действия окружающих или бытовые ситуации. Ощущение, что «нервы на пределе». Подобное часто является признаком хронически высокого уровня стресса, «переполненности» психоэмоциональной системы, либо следствием неудовлетворенных базовых потребностей (депривация сна, чувство незащищенности).

«При нарастании раздражения мысленно произнесите: "Стоп!" и сделайте 3-4 глубоких, акцентированных выдоха (как будто задуваете свечу). Это создает физиологическую паузу перед импульсивной реакцией. После паузы спросите себя: "Что конкретно вызвало мою реакцию? Какая более уязвимая эмоция стоять за этим гневом?". Фиксируйте наблюдения», — заключила она.

