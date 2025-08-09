Что нужно знать, если вы решили выйти замуж за турка

Все чаще русские женщины связывают свою жизнь с турецкими мужчинами, веря во все обещания о вечной любви, счастье и любых богатствах мира, которые они готовы бросить к ногам своей возлюбленной. Однако иногда жизнь с восточным мужчиной складывается совсем не так, как представлялось в мечтах, и после нескольких лет совместной жизни русские женщины в ужасе бегут от турок. Как сказочная история любви обернулась кошмаром, «Вечерней Москве» рассказала Елена, которая состояла в браке с гражданином Турции.

Случайное знакомство и предложение руки и сердца

Эта история началась в Америке, где Елена работала по программе международного обмена студентами.

С моим будущим мужем мы познакомились в Штатах, когда я во второй раз поехала на программу Work and Travel USA. Мне было 23 или 24 года, он был моим ровесником. Встреча случилась в День независимости США: мы разговорились на улице, начали общаться, сдружились, а затем продолжили общение. Искра пробежала, безусловно. Когда ты имеешь дело с красивым человеком из другой страны с совершенно отличной культурой, чувства просыпаются. К тому же атмосфера на океане располагала к романтике, — вспоминает героиня.

Предложение руки и сердца Елена получила очень скоро, потому что влюбленные восточные мужчины, как правило, не ждут нужного момента, а сразу обозначают свои намерения:

Там же, в Америке, он практически сразу сделал мне предложение — прошло всего около двух месяцев с начала наших отношений. Я сказала «да». Затем я уехала в Россию, а он — в Турцию. Пока он ждал визу, мы поддерживали общение дистанционно, потом он прилетел ко мне в Самару и попросил моей руки при родителях. До свадьбы мы несколько раз летали друг к другу: сначала я в Измир, а затем он в Самару, — рассказывает Елена.

Собеседница «ВМ» добавила, что заключить брак с турком довольно легко, только нужно заранее подготовить необходимые документы. Однако с одной сложностью Елена все же столкнулась:

Как и принято в Турции, мне потребовались медицинские документы (проверка на основные виды болезней), паспорт и свидетельство из российского ЗАГСа о том, что я не вступала в брак. Последний пункт создал сложности, потому что мне нужно было запросить документ из главного архива Самары.

Но и этот нюанс был решен, а в документе о заключении брака поставлены заветные подписи. Свадебная церемония прошла с размахом, как и полагается по восточным традициям: собралось 400 человек, молодожены получили в подарок поднос золота и денег. В этом союзе появилось трое детей: две дочери и сын. Сейчас старшей дочери 13 лет, сыну 10, а младшей дочери 4 года.

Развод

Однако счастливого «раз и навсегда» все равно не случилось, спустя 15 лет пара расторгла брак по инициативе Елены.

Сейчас мы уже в разводе. Главная причина прозаична: насилие и агрессия со стороны моего мужа. Но также в какой-то момент нашей совместной жизни я вдруг осознала, что он не тот человек, который будет моей опорой и крепким плечом. Я вдруг поняла, что он не сможет разделить со мной радость простых вещей. В 20 лет ты об этом не думаешь, но в 40 понимаешь, что это важно, — вспоминает Елена.

Опека над детьми и раздел имущества

После развода родителей дети живут вместе с мамой в Турции отдельно от отца.

После развода на детей было оформлено обоюдное опекунство. Так как он не проявлял к ним никакой агрессии, я разрешаю им видеться. Однако алименты он не выплачивает ни мне, ни нашим детям, хотя по закону мы имеем на это право. Я решила отказаться от выплат, чтобы не возникло споров в суде, которые длятся годами, — поясняет Елена.

Дети иногда летают в Россию к родственникам Елены — никаких трудностей с этим нет, так как у всех троих есть российское гражданство.

Детей периодически я вожу в Россию к своим родственникам. Муж не имеет права их не выпускать, потому что у детей есть российские паспорта. Поэтому я рекомендую сразу после рождения ребенка получать и российское гражданство наравне с турецким. Его можно получить только с разрешения отца-турка. Мы с ним этот вопрос согласовали, поэтому у детей есть гражданство РФ, и мы спокойно летаем в Россию из Турции.

Но части материального имущества при разводе Елена лишилась, потому что в свое время не настояла на составлении брачного договора.

У нас в браке были куплены две квартиры — четырехкомнатная и однокомнатная, а также машина. При разводе я не потребовала с мужа ни алименты, ни имущество. Однако, если бы у нас был брачный договор, я бы получила половину собственности. Но после развода я получила только однокомнатную квартиру, которая была записана на меня.

Советы русским женщинам, желающим связать свою жизнь с турком

Неудавшийся союз с турком дал понять Елене, на что нужно обращать внимание перед заключением интернационального брака.

Не нужно вступать в брак, пока девушка не узнает семью мужа и не увидит, как ее избранник ведет себя с противоположным полом, — уверена она.

Также важно проговорить ряд вопросов заранее:

как ты относишься к тому, что я работаю и планирую работать в браке?

сколько времени я могу отводить на работу?

готов ли ты помогать мне с детьми, когда они родятся?

будешь ли помогать в быту?

разрешишь ли видеться с друзьями?

как много времени ты проводишь со своей семье и друзьями?

Кроме того, не стоит жертвовать своей карьерой и отказываться от друзей и семьи ради отношений с турецким мужчиной, чтобы в случае развода у женщины была поддержка.

Не переставайте работать, ищите новых друзей в Турции, не прерывайте общение с друзьями и семьей в России и не отрезайте себя от прежней жизни. Лучше всего будет оставаться материально независимой от мужа. А еще лучше, чтобы за спиной женщины были отец, брат, кузен, которые показали бы, что в неоднозначных ситуациях за вами есть сила. Это самое важное. Я нарушила все перечисленные пункты, о чем сейчас очень сожалею, — вспоминает Елена.

Еще один важный совет от Елены — всегда слушать себя.

Если вы замечаете первый тревожный звоночек, нужно уходить сразу. Особенно если этот звоночек — насилие, агрессия, несовпадение глобальных интересов. Нужно искать человека, с которым женщина сможет жить, становясь старше, — предупредила Елена.

Стоит также помнить, что в Турции закон на стороне женщин.

Я являюсь гражданкой как России, так и Турции, поэтому меня защищают местные полиция и социальные службы. К примеру, турецкое правительство определило, что дети останутся со мной, несмотря на то, что они не запрашивали уровень моего дохода. А когда я рассказала полиции о его агрессивных действиях, без каких-либо выяснений ситуации ему сразу вынесли запрет приближаться ко мне. Социальные службы также предлагали помощь, но я отказалась, потому что считала, что есть люди, которым она важнее. Поэтому я прошу русских женщин не бояться обращаться за помощью, потому что вам точно помогут, — заключила героиня.

