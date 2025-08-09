Женщины ответили, кто должен оплачивать первое свидание

Сами мужчины согласны с этим в 53% случаев. Мнения о том, что каждый должен платить сам за себя, чаще придерживаются мужчины — 15% против 10% женщин. Это следует из данных исследования сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Согласно этикету, рассчитаться за ужин должен пригласивший. Девушки (15%) чаще согласны с этим, чем парни (8%). Каждый 12 респондент предпочитает равное разделение счёта. Оплату по договорённости выбирают лишь 3% мужчин и 6% женщин. И только 3% мужчин хотят, чтобы платила женщина.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.