Почему среди молодежи в России становится все больше верующих

83 процента россиян назвали себя верующими, при этом рост числа православных среди молодежи 18–24 лет составил 20 процентов, заявили социологи. «Вечерняя Москва» пыталась понять, чем это объясняется.

Исследования, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения, показали достаточно интересные результаты. По всей стране верующими себя стали считать 83 процента населения.

С 2021 года эта доля постоянно растет. И самая большая динамика отмечается среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. А вот число людей, исповедующих ислам, при этом осталось прежним, на уровне 6–7 процентов.

На недавно прошедшем круглом столе на тему «Россия — центр православной цивилизации» эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева заметила, что сегодня возросло не только восприятие религии как основы мировоззрения и способ личного спасения, но и ее культурологическая сторона.

«Мы можем говорить о том, что в общественном сознании произошел поворот к расширительной трактовке религии как социального института. Об этом свидетельствует распределение ответов на вопрос о том, помогает ли религия людям в повседневной жизни. Если в 2015 году утвердительно отвечали на этот вопрос 55 процентов, то сейчас таких людей уже 62 процента», — сказала Мария Григорьева.

Данные исследования показали и то, что 35 процентов верующих отмечают, что религия — это национальная традиция и вера предков, а 28 процентов видят в ней способ личного спасения и общением с Богом.

Что такое «хорошо»

Кандидат психологических наук Светлана Колосова уверена, что цифры, опубликованные ВЦИОМом, близки к действительным. Она считает, что число верующих в России увеличилось из-за того, что люди, и особенно молодежь, стали верить в духовное развитие.

Люди верят, что мы живем не только в физическом теле, — говорит Светлана Колосова. — Они понимают, что смерть — это не конечная точка для развития души. Цифры этого исследования справедливы еще и потому, что у нас достаточно много территорий, которые подвергаются обстрелам, прилетам беспилотников... Люди понимают, что религия всегда помогает выстоять, не поддаться панике, поддержать друг друга. Религия стала причиной появления в людях новых качеств. Вера — важная составляющая в психическом развитии.

Психолог замечает, что в некоторых случаях, особенно за границей, служители церкви пытаются прибегнуть к совсем уж нестандартным приемам с целью привлечения в свое лоно молодежи.

Недавно я видела в Италии, как священник ходил со словом божьим на нудистский пляж, — говорит она. — И он видит в этом решение задачи по привлечению людей...

Светлана Колосова считает, что человек с детства должен иметь определенные устои.

Должно быть понимание: это — хорошо, а это плохо и грешно, — продолжает она. — Чем у человека будет крепче психика, тем меньше вероятность, что он будет сидеть на антидепрессантах. Ему важно разобраться, где он находится, и получить ответ на какие-то базовые вопросы.

Православная христианская церковь стоит на достаточно жестких традициях, которые говорят, что мы не будем прогибаться. Поэтому православие обретает новых сторонников, которые ищут стабильности, четкости, жесткости, определенности, устойчивости в ответе на эти вопросы. Люди идут через веру за психическим здоровьем.

Колосова отмечает и еще один любопытный момент. В некоторых развитых странах, где граждане подчас не могут в том числе определиться со своим полом, свобода переходит всякие границы, больше всего людей сидят в тюрьмах.

Чтобы нарушать гражданские законы, ты вначале обязательно должен нарушить определенные общественные императивы, — говорит психолог. — Закон гласит, что это делать неприлично, неудобно, постыдно, нечестно, несправедливо. А в обществе, где нет таких рамок, все хорошо и нормально, у человека нет контроля по недопущению правонарушений и преступлений.

С куличами и пасхами

Человек, который регулярно бывает в храме, непременно спросит: 83 процента считают себя верующими, а сколько из них ходит в храм? Потому что нельзя сказать, что там нельзя яблоку упасть, разве что в великие праздники. Зачастую можно увидеть такую картину: в храме перед Пасхой стоят на службе 20–30 человек, исповедуются, а потом и причащаются. Зато на улице, где расставлены столы для освящения куличей и пасхальных яиц, ждут начала церемонии еще десятки людей. Да, они честно, соблюдая традиции, пекут куличи и делают пасхи. Красят яйца, красиво одеваются, но заходят за ограду храма только для того, чтобы все это освятить. Избегая при этом службы. Или вечером того же дня посещают вместе с прихожанами только крестный ход, на этом считая свою миссию выполненной... Конечно, мы скажем, что пусть хотя бы так, чем никак, но...

Теолог и писатель, ответственная за социальное служение в храме Святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке Анна Дубская говорит, что в их приходе ситуация иная.

За два года наблюдается значительный прирост прихожан в нашем храме, — отмечает она. — Люди посещают храм не только в великие и двунадесятые праздники. По воскресеньям бывает так, что не все помещаются. Приятно видеть много семей с детьми, для которых такой поход — это праздник. Мамы и папы чаще стали приводить детей на причастие, воспитывать их в традициях православия.

При этом теолог замечает: есть те, которые приходят в храм на Рождество и Пасху или за крещенской водой. У них просто не хватает знаний о вере, которая стала нашим национальным кодом.

Святыня в данном случае воспринимается в качестве «волшебной палочки», товарно-рыночных отношений с церковью — выпил воды — получил исцеление, — продолжает она. — А где истинная вера, которая есть жизнь по Евангелию? Эти знания сейчас легко получить или самостоятельно, или в любом храме, стоит только захотеть.

Что думает церковь

По мнению епископа Козельского и Людиновского Макария, несмотря на то что описываемая тенденция в целом позитивная, к цифрам все-таки надо относиться с осторожностью.

В каждом регионе есть свое разнообразие, — говорит епископ Макарий. — Я служу в Козельской епархии. Там семь районов, и могу сказать, что в каждом из них есть особенности жизни, в том числе в религиозном плане.

Владыка уточняет, что если взять, например, Владимирскую землю, в которой есть монастыри XII века, или Калужскую, Ярославскую землю, то там сложились глубочайшие традиции, которые очень трудно разрушить.

А, например, в той же Сибири традиции православия были не глубоки, — продолжает он. — На Алтае православию всего 150 лет. Да и то церкви были практически полностью уничтожены после революции. У нас очень неоднородная среда.

Макарий считает, что прирост в оценках людей, которые выбрали православие, стал больше.

Людей, которые себя идентифицируют как православные, стало больше, потому что сейчас проводится специальная военная операция. На фоне которой так заметна агрессия по отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата, — подчеркивает он. — Везде, когда происходит такое жесткое давление, люди начинают пытаться себя идентифицировать, хотят понять про себя, кто они: православные или не православные? И эта борьба, которая происходит сейчас, идет не только за ресурсы и все прочее, но и за наши души, за то, как мы будем себя идентифицировать — как русские православные или как-то еще.

Макарий рассказывает, что не так давно в Оптиной пустыни четвертый раз проходили Дни Достоевского. Возникли они как обычная конференция и лишь потому, что Федор Михайлович бывал в тех местах. Сейчас их посетили 30 тысяч.

В этом году была писательская программа, концерты. Получилось большое мероприятие. И если в предыдущие десятилетия люди ехали в Оптину пустынь больше за духовными исканиями, за тем, чтобы найти веру, то сейчас едут и за литературой, историей. Чтобы понять, кто мы и какое наше место в этом мире.

Епископ напомнил, что совсем недавно мы отметили День крещения Руси.

Мы относимся к 1000-летней цивилизации, которая выстроилась, начиная от этой купели князя Владимира, сделанной им для себя самого, дружины и народа, — продолжает епископ. — Я радуюсь новостям о том, что число верующих увеличилось. Но хотел бы, чтобы служители церкви отдавали себе отчет в том, что это еще и вызов. Важно, чтобы признаки приобщения к православию были не только внешними, не татуировками с крестом. Хочется, чтобы сопричастность православию сопровождалась знаниями его духовного и культурного пути.

Макарий обратил внимание, что именно православие привлекает молодежь, несмотря на то, что те же протестанты, католики поют в церквах и танцуют.

Можно посмотреть не только торжественную патриаршую службу, а еще где-нибудь в дальнем монастыре, на Валааме. Где и поет-то всего один монах. При всем этом любая наша служба по сравнению с зарубежными — это как балет Большого театра по сравнению с сельской дискотекой. Потому что у нас сохраняются традиции богослужения. Мы этим занимаемся серьезно и не видим смысла в том, чтобы отказаться от традиции и ввести какието более модные, доступные формы.

С КРЕСТОМ И ХОРУГВЬЮ

Крестный ход — это торжественное церковное шествие, во время которого верующие вместе со священнослужителями под пение молитв идут с крестом, иконами, хоругвями и другими святынями.