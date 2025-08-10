Внешность перестала быть главным фактором при выборе партнера

Миллениалы и зумеры ищут человека, с которым будут чувствовать почву под ногами. По данным New York Post, за последние годы стала явно прослеживаться любопытная тенденция того, на какие качества представители поколений Y и Z смотрят чаще.

Оказалось, что каждый пятый находящийся в поиске пары ставит приоритетным критерием не привлекательный внешний вид потенциального партнёра, а финансовую стабильность. Среди важных пунктов также отмечается эмоциональная зрелость, доброта и определённые черты характера.