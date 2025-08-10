Внешность перестала быть главным фактором при выборе партнера

Исследование: финансовая стабильность стала важнее внешности при выборе партнёра
Миллениалы и зумеры ищут человека, с которым будут чувствовать почву под ногами. По данным New York Post, за последние годы стала явно прослеживаться любопытная тенденция того, на какие качества представители поколений Y и Z смотрят чаще.
Оказалось, что каждый пятый находящийся в поиске пары ставит приоритетным критерием не привлекательный внешний вид потенциального партнёра, а финансовую стабильность. Среди важных пунктов также отмечается эмоциональная зрелость, доброта и определённые черты характера.
Это может выглядеть сложным, но что на самом деле непросто, так это быть честным изначально или осознать позже, что вы глубоко связаны с человеком, с которым у вас есть идеологические разногласия. Тотальная честность — краеугольный камень того, что каждый должен применять в своих отношениях, — сказала Дэна Розуолл, исполнительный директор сервиса знакомств Seeking.