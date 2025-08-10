Ищем красные флаги в благополучных с виду отношениях

Сколько раз вы замечали в городских парках, дорогих ресторанах, в театре или заграничном отеле те самые «идеальные» пары, которые с виду являют собой образец гармонии? Презентабельный брутальный партнер, женственная утонченная спутница, все чинно и образцово. Он шепчет ей на ушко комплименты, она застенчиво отводит глаза и поправляет ему галстук.

Любовь, как в кино, бывает только в кино

Только вот значительный процент из числа подобных пар частенько вызывает подозрения у профессиональных психологов и психиатров. Все потому, что стопроцентного совпадения вкусов, взглядов и характеров попросту не бывает. Каждый партнер приходит в отношения со своим сценарием, который был создан в родительской семье, говорит психолог-сексолог, ведущая трансформационных игр Юлия Шилова.

«Люди часто за ширмой идеальной пары скрывают очень много скелетов в шкафах. Когда в пару каждый партнер приходит со своим сценарием, он, как правило, не совпадает со сценарием его партнера. Поэтому люди часто друг друга не понимают. Кто-то умудряется притереться, кому-то удается достичь договоренностей, соглашений, кто-то просто терпит. Не бывает идеальных пар, не существует», — объясняет она.

Ну а тем, кто уверен, что именно его отношения или брак — тот самый 1%, который попал в категорию «правильных», олицетворяющих истинную любовь и взаимопонимание, неплохо бы иногда снимать розовые очки и оценивать происходящее как бы со стороны. Если заметите хотя бы один из нижеперечисленных ред флагов, это уже тревожный звоночек.

Контроль «из добрых побуждений»

Чрезмерно заботливый партнер, который стремится выполнять роль отца-воспитателя, это нездоровая история. Если он пытается узнать, кто вам звонил в течение дня, заглядывает в экран телефона, решает, какое платье вам сегодня надеть и приезжает к вашему месту работы, чтобы галантно открыть дверь авто и увезти домой под восхищенные возгласы коллег — это не любовь, а попытка доминирования под маской заботы. Рано или поздно контроль станет более жестким, а требования — агрессивными.

Комплимент наоборот

Если мужчина говорит, что вам пора бы сменить прическу, записаться в тренажерный зал, ну или к ортодонту, чтобы поставить брекеты, он незаметно закладывает в вас зерно комплексов и неуверенности в себе. При этом все свои пожелания он сопровождает фразами: «Я просто хочу, чтобы ты у меня была самая красивая», «Я же хочу как лучше». Любящий человек никогда не станет критиковать, он принимает женщину с макушки до кончиков мизинцев на ногах такой, какой ее создала природа. А «улучшайзеры» — обычно скрытые тираны, которые умеют ласковым голосом говорить подобные «антикомплименты».

Идеализация

Если парень, любовник, муж, наоборот, сыплет комплименты килограммами, и даже ваш целлюлит готов хвалить и целовать — это тоже повод встревожиться. Есть категория мужчин, которые сначала внушают партнерше, что она королева красоты, поклоняются ей как идолу, но в один прекрасный день история может получить печальный финал. Вместо хвалебных од начнутся оскорбления, или того хуже.

К сожалению, реальных ситуаций, когда под ширмой идеальных отношений прячется уродливая изнанка, слишком много. Поэтому стремиться создать союз без шероховатостей, ссор и периодов охлаждения — затея неблагодарная. А создавать видимость и держаться за мужчину только ради красивой картинки точно не стоит.