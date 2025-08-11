Женщина попыталась оживить отношения с мужем и разочаровалась

К коучу по отношениям Джейн Грин обратилась женщина, которая в попытке оживить отношения предложила мужу эксперимент в постели и осталась разочарована результатом. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Женщина пожаловалась, что после нескольких лет совместной жизни их отношения с мужем стали похожи скорее на дружеские, чем на романтические. Чтобы оживить брак и начать снова заниматься сексом, они ходили на свидания, пытались найти общее хобби, но все оказалось безрезультатно.

В попытках найти выход из сложившейся ситуации автор письма решила последовать совету из соцсетей и поискать вдохновение для экспериментов в постели в «Камасутре». Изучив в книге возможные варианты секс-поз, она устроила партнеру романтическое свидание.

«Когда мы взялись за дело, все шло замечательно, пока внезапно муж не начал кричать. Очевидно, когда он попытался принять "безобидную" позу, которую я ему показала, у него свело ногу и он упал в агонии», — рассказала женщина.

Она также добавила, что муж обвинил ее в произошедшем, из-за чего она почувствовала разочарование и потеряла надежду вернуть угасшую страсть.

В ответ Грин похвалила женщину за то, что она заметила проблему и начала искать способы ее решить. Коуч добавила, что с угасанием интереса к сексу сталкиваются многие пары, состоящие в долгих отношениях: из-за быта, необходимости воспитывать детей, финансовых забот и стресса они начинают воспринимать интимную близость как обязанность.

Грин рекомендовала автору письма оценить, как складывались отношения с супругом в последнее время.

«Тот факт, что муж сразу же начал обвинять вас, хотя было очевидно, что это не ваша вина, а всего лишь непреднамеренное следствие попытки улучшить ваши отношения, указывает на то, что это может быть симптомом более серьезной проблемы», — пояснила она.

По мнению специалистки, такой анализ отношений поможет проработать накопившиеся проблемы. Также полезной может оказаться семейная терапия.