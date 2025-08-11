Как обмануть мозг, чтобы сделать свою жизнь лучше

«Вечерняя Москва» выяснила у психолога частной практики Антона Кузнецова, может ли человек обмануть свой мозг, чтобы улучшить жизнь, сделать ее более интересной, справиться с пагубными привычками.

Начнем с того, что мозг куда лучше нас умеет обманывать, то есть он сильнее, хитрее и он знает о нас все. Знает все, что мы хотим сделать. В то же время мы на все 100 процентов не знаем, что надо ему. Мы осознаем только часть своих желаний, причин наших поступков. Допустим, когда у человека есть алкогольная зависимость, он же не говорит себе: «Я хочу напиться». Он думает: «Я устал, мне надо отдохнуть, расслабиться». Находит 100 уважительных причин, чтобы выпить. В этот момент мозг обманывает человека.

Мы тоже можем включиться в эту игру. Наш мозг можно сравнить с трехлетним ребенком. Представьте карапуза высотой 3 метра и весом 200 килограммов. Вам надо его заставить что-то сделать. Но именно «заставить» не получится. Соответственно, придется договариваться.

Здесь поможет хорошая фантазия. Допустим, человек вышел на вечернюю пробежку, хотя очень этого не хотел. Его тянет вернуться домой, заказать еды и сесть смотреть любимую передачу. Но он включает фантазию, представляет, как бежит свои 5 километров на Олимпиаде, борется за звание чемпиона. Ревущие трибуны, аплодисменты, пьедестал почета... Примеряя роль профессионального спортсмена, он мобилизует силы.

Если так подумать, мы обманываем мозг довольно часто, даже не пытаясь навязать ему какие-то свои правила. Допустим, когда играем в компьютерные игры. Игрок испытывает стресс из-за того, что персонаж игры может погибнуть. Он радуется, если герой побеждает. Все, что он видит на экране, просто картинка. Но это не имеет значения. Она все равно вызывает бурную реакцию.

Любой художественный фильм, театральная постановка — это тоже обман. Мы испытываем какие-то эмоции: радуемся, веселимся, грустим, боимся. Но при этом прекрасно понимаем, что в фильме все не по-настоящему.

В общем, мы можем обмануть мозг. Вопрос — какие цели.

Работа над собой

Отказ от зависимостей

Чтобы справиться, допустим, с алкогольной зависимостью, надо перестать воспринимать всю алкогольную продукцию как поощрение, подарок. Убедите себя, что алкоголь — нечто противное, низкопробное.

Как можно тренировать мозг?

С 21–25 лет многие люди становятся консервативными в мелочах. Мы не пробуем новые блюда, смотрим одни и те же программы. В общем, не экспериментируем даже при выборе развлечений. Постарайтесь с этим бороться. Мы упускаем возможности, опасаясь незнакомого.

Освободите время

Человек хочет начать читать, но ему лень. Как себя перебороть? Представьте: вы находитесь в квартире, где нет сети, смартфонов. Лежит одна книга. В таких условиях вы ее точно прочитаете. Чтобы воспринимать новую информацию, надо лишить себя привычных развлечений.

