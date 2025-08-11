Роза Сябитова высказалась о неприличных мальчишниках

Роза Сябитова заявила, что неприличные мальчишники организовывают люди «вне облика морали»
Такие вечеринки «не украшают» свадьбу и могут негативно сказаться на отношениях молодожёнов.
Об этом сваха сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Оно же понятно, что все приватные танцы — это плохо. Приравнять к измене или нет — это, скорее всего, надо спрашивать у молодожёнов. Но я не думаю, что мальчишник и девичник в таком формате украшает свадьбу, объединяет семью и даёт ей возможности в будущем идти по хорошему светлому пути. Это же очевидно. Поэтому нормальные люди в моём понимании делают мальчишник и девичник приличными. Люди, которые вне облика морали, они так себе поступают».