Священник рассказал девушкам, как нужно молиться об удачном замужестве
Протоиерей Максим Козлов рассказал, как девушкам следует просить Бога об удачном браке. По его словам, верующей не нужно искать супруга на сайтах знакомств, в клубах и на улице.
— Главное — просить Бога о том, чтобы он послал семейное счастье, не иметь злых мыслей и надеяться на лучшее, — заявил он.
Также необходимо воспитать в себе правильное отношение к браку.
Для молитв можно выбрать любого святого, к которому лежит душа. Например, обращаться к святым Петру и Февронии или Божьей матери. Главное, чтоб в просьбе было искреннее желание, а не ожидание выгоды, подчеркнул священник, передает «МК».
Священнослужитель РПЦ, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) призвал мужчин молиться про себя при виде женщин в откровенных нарядах, чтобы не поддаться греху. В православной традиции соблазн считается грехом. Монах дал совет, как справляться с искушением, например, если рядом находится девушка в откровенной одежде. По его словам, нужно подавлять плотские желания и обращаться к Богу в молитве.
Священник Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий рассказал, что насыщенная сексуальная жизнь супругов является одним из важных элементов крепкого брака и служит признаком благополучия в отношениях между ними.