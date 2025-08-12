Семейная медиация помогла москвичке наладить отношения с дочерью и матерью

Семейная медиация - проект столичного департамента труда и социальной защиты населения. Специалисты работают в Центре медиации и социально-правовой помощи, а также в каждом семейном центре Москвы. При поддержке нейтральных посредников многие семьи находят путь к взаимопониманию и разрешают различные конфликты.

Семейные центры оказывают москвичам комплексную помощь. Специалисты помогают найти решение, которое позволяет сохранить отношения между близкими людьми даже в сложных ситуациях. Благодаря процедуре медиации более 70% семейных споров удается разрешить мирным путем, об этом ранее сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Габриэль была обеспокоена поведением своей дочери-подростка Лизы. Девочка стала непослушной и часто конфликтовала с матерью. Женщина поделилась с подругой своими переживаниями. Та ей рассказала о процедуре медиации в семейных центрах Москвы. Габриэль сомневалась, что медиация сможет помочь им, но все же решила посетить центр вместе с дочерью.

На первой встрече с медиатором выяснилось, что в семье еще проживает бабушка Нина Петровна и отношения между близкими напряженные. Габриэль часто ругалась со своей матерью. Конфликты возникали в основном по поводу воспитания Лизы. Специалист предложила на следующую встречу пригласить бабушку.

"Межпоколенческие конфликты - одна из причин обращения к процедуре медиации. Наша помощь была нужна Габриэль: восстановить доверительные отношения с дочерью, вернуть авторитет в ее глазах. Это оказалось непростой задачей без участия Нины Петровны. Поэтому первым шагом процедуры медиации стал разговор между Габриэль и ее мамой", - отметила Алена Зудова, медиатор семейного центра "Горизонт".

В ходе процедуры медиации Нина Петровна рассказала, что видит, как ее дочь устает после работы, но Лиза совсем не помогает маме в домашних делах. Бабушка считала, что внучку слишком балуют, не привлекая к работе по дому. Габриэль настаивала, что непослушание и конфликтность девочки никак не связаны с отсутствием каких-либо домашних обязанностей, а такое поведение дочери связано с переходным возрастом.

Специалист объяснил женщинам особенности подросткового возраста. В этот период юноши и девушки ищут себя, их поведение может быть вызывающим, дерзким. Это нормальная часть развития, которая помогает им формировать свою личность и самостоятельность. А отсутствие ответственности может привести к непослушанию, конфликтам и снижению родительского авторитета в глазах подростка.

"Раньше думала, что мама говорила про избалованность Лизы, чтобы задеть меня. Но после разговора поняла, что она хочет для своей внучки только хорошего, боялась упустить момент воспитания. Во время процедуры медиации мы смогли рассмотреть ситуацию с разных сторон, понять причины конфликтов и научиться слушать друг друга", - рассказала Габриэль.

После нескольких сессий напряжение в отношениях Габриэль и ее мамы начало снижаться. Появилось больше понимания и уважения. На одной из процедур медиации Нина Петровна рассказала, что предложила Лизе приготовить для мамы пирог, чтобы порадовать ее. Подростку эта идея понравилась. Нина Петровна позволила Лизе самой руководить процессом: выбрать рецепт, закупить продукты, организовать приготовление. Для Лизы и ее бабушки теперь это стало доброй традицией.

Решение этого конфликта с помощью медиации привело к положительным переменам. Поведение ребенка изменилось в лучшую сторону, дома атмосфера стала спокойнее и гармоничнее. Медиация помогла выстроить и укрепить взаимоотношения между близкими и способствовала созданию теплой и доверительной обстановки в семье.