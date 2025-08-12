Восемь различий между женщинами-предпринимателями и мужчинами-бизнесменами

Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала предприниматель, основатель HR-агентства UHiRE Мария Ударцева. Эксперт назвала восемь отличий, которые стоит знать, если вы строите бизнес, инвестируете или просто хотите понять, почему мир меняется так быстро.

По словам собеседницы издания, женщина сначала спросит: «А если не получится?» Мужчина спросит: «А если получится?».

«Женщина – это про стратегию. Риски у неё просчитаны, выходы предусмотрены, запас прочности есть. Мужчина – это про азарт. «Делаем! А разберёмся потом». Он пойдёт ва-банк – и если выстрелит, то громко. Это не лучше и не хуже, просто один строит фундамент, а другой – башню», - отметила специалист.

Также мужчина часто идёт в бизнес за победой – ради признания, денег, власти. А женщина хочет встроить смысл в жизнь. Чтобы совмещать семью и дело, выбирать гибкость, создавать продукт, которым можно гордиться. Её мотивация идёт изнутри, у него – снаружи. Оба горят, но разным топливом, добавила эксперт.

«Мужчины воспринимают конкуренцию как игру на выживание. Бизнес – это поле битвы. Кто сильнее, тот и останется. Женщина – не про войну. Она скорее предложит партнёрство, коллаборацию, поддержку. Она видит в конкурентке союзницу. Учится у неё, а не уничтожает. Это не слабость. Это новый стиль ведения бизнеса – более устойчивый», - уточнила Мария Ударцева.

Мужчина выступает с такой позицией: «Я – лидер. Я говорю – вы делаете». Женщина ведет себя иначе: «Мы – команда. Как будем делать вместе?». Она строит бизнес как экосистему, вовлекает, спрашивает, доверяет. Он управляет бизнесом как армией, делегирует, контролирует, планирует.

«Иногда нужно одно, иногда – другое. Но команды женщин чаще остаются, потому что чувствуют, что их слышат», - комментирует спикер.

Кроме того, у женщин технологии – для жизни. CRM, Notion, GetCourse, Trello – всё это нужно, чтобы видеть картину, управлять удалённой командой, не выгорать. Мужчина внедряет технологии ради продукта: боты, нейросети, роботы, платформы – чтобы взлететь, удивить, масштабироваться. Женщина создаёт из хаоса систему, а мужчина создает из идеи технологию.

«Женщина-предприниматель не может «просто делать бизнес». Ей важно, чтобы за прибылью стоял смысл: экологичность, инклюзия, благотворительность, забота о команде. Для мужчины это часто два параллельных мира: сначала бизнес, потом добро. Она меняет систему изнутри, он – снаружи, в идеале – делать это вместе», - отметила Ударцева.

Также у женщины в бизнесе всегда две роли: предприниматель и женщина. Предпринимательниц до сих пор спрашивают: «А вы сами владелица?», «Муж помог?», «А дети с кем?». Она должна доказать, что умеет, знает, стоит своих денег. Иногда ей приходится быть вдвое лучше, чтобы получить то же доверие.